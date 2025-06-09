LLEURE
Almenar torna a l’edat mitjana amb un Mercat Medieval que reuneix 7.000 visitants
El Mercat Medieval arriba a l’edició 29 amb prop d’una trentena de propostes en un festiu cap de setmana. Espectacles circenses, teatre de carrer i tallers van atreure 7.000 visitants
Almenar va tornar durant el cap de setmana a l’edat mitjana, amb la vint-i-novena edició del Mercat Medieval, que va atreure prop de 7.000 visitants amb una trentena d’activitats. Espectacles circenses, teatre de carrer, contes i tallers van omplir els carrers de famílies disposades a reviure per un moment l’època de la carta de població de Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona. La jornada d’ahir, igual que la de dissabte, va atansar el públic als seus antics veïns artesans: matalassers, fusters, ceramistes, filaters, teixidors, saboners, orfebres i experts en tintura i estampació natural o també en tècniques de cosit com l’encunyament.
Un dels moments més esperats va ser la visita teatralitzada de Frederic de Segrià, que va oferir una mirada divertida i pedagògica a la història d’Almenar. També hi va haver lectura de contes, que va anar a càrrec de Fernando Saldaña i Manel Parra, que va presentar Les bruixes de la Serra Llarga i el Cor Sec. Mafer Álvarez es va encarregar del taller de tir amb arc situat a la plaça Sant Roc i La Cremallera Teatre va recrear la Visita de la Cort Reial, mentre que les integrants del Club Rítmica d’Almenar van oferir un espectacle de dansa amb Neftis Paloma i les seues zíngares. Durant aquests dos dies hi va haver partides d’escacs als porxos de l’ajuntament i tirades de bitlles, així com jocs de fusta per als més petits. El punt final el van posar l’espectacle d’Ossos del Pirineu i el Sarabastall Medieval. El Mercat Medieval s’ha convertit en un clàssic, ja no només pel seu valor cultural, sinó també per l’impacte que genera en l’economia local, especialment en la restauració i el comerç. Des de l’ajuntament van destacar que contribueix a dinamitzar el teixit associatiu i cultural, mentre posa en relleu les tradicions i la història que defineixen la localitat.