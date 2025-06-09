Un estudi de l’Arnau de Vilanova i l’IRBLleida demostra els beneficis del ferro en pacients amb insuficiència cardíaca
Assaig clínic pioner reconegut per utilitzar molècules no estudiades prèviament i centrar-se en població vulnerable
Investigadors de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i del grup NUTRIMMIC de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida) han presentat els resultats d’un assaig clínic que avalua els efectes de noves formulacions de ferro sobre la millora clínica en pacients amb insuficiència cardíaca amb fracció d’ejecció preservada (ICFEp). És una condició que presenten aproximadament el 50% dels pacients amb insuficiència cardíaca i per a la qual encara hi ha poca evidència científica. L’assaig ha estat reconegut com a innovador per fer servir molècules de ferro oral no estudiades prèviament i per centrar-se en població especialment vulnerable: persones grans amb malalta avançada, habitualment excloses d’altres assaigs.
Per la seva rellevància, l’estudi va ser destacat durant la cloenda del Congrés Europeu d’Insuficiència Cardíaca, organitzat per la Societat Europea de Cardiologia. Els investigadors que han liderat la recerca són José Luis Morales – Rull i Cristina Solé, facultatius especialistes del Servei de Medicina Interna i de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca. L’equip investigador ha comptat amb el suport d’una beca de La Marató de TV3 i l’aval del Grup de Treball en Insuficiència Cardíaca de la Societat Espanyola de Medicina Interna.
Aquest és el segon reconeixement que rep l’equip pel seu enfocament en àrees “orfes” de la insuficiència cardíaca. Ja el 2022, la Societat Europea d’Insuficiència Cardíaca va destacar la importància de l’estudi CLOROTIC, els resultats del qual van contribuir a la modificació de seccions específiques a les guies de pràctica clínica i documents de consens europeus.
Els coordinadors de l’estudi consideren que aquestes experiències demostren que és possible fer recerca independent i d’alta qualitat a centres com l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, amb el suport que ofereix l’IRBLleida als grups emergents. Subratllen, a més, que aquest tipus d’èxits han de servir com a inspiració per als grups sanitaris interessats a iniciar-se en la recerca biomèdica