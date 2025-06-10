Forbes inclou nou dones de Lleida entre les 100 catalanes més influents
La prestigiosa publicació destaca professionals de Ponent i amb arrels a la zona que són referents en cine, periodisme, empresa i política en el seu primer rànquing català
La revista Forbes ha presentat per primera vegada la seua llista de les 100 dones més influents de Catalunya, un reconeixement que inclou a vuit professionals originàries de Ponent, o amb arrels a les comarques de Lleida i la Franja, que destaquen pel seu lideratge en diversos sectors com el cine, el periodisme, l’empresa i la política. Aquest rànquing, seleccionat per un comitè d’experts i consultors liderat pel president i editor de Forbes, Andrés Rodríguez, i la presidenta del consell assessor de Forbes Women, Gloria Lomana, busca visibilitzar el talent femení català en múltiples àmbits.
Entre les professionals lleidatanes reconegudes en l’àmbit empresarial destaca Ana Vallés, originària de Binéfar, que presideix el grup Sorigué; Blanca Sorigué, nascuda en La Pobla de Segur, actual directora del Consorci de la Zona Franca de Barcelona; i Roser Roca Tohà, de Tremp, que ocupa el càrrec de directora general i CEO d’Airbus GeoTech. La cineasta Carla Simón, barcelonina amb arrels a Ponent i directora de l’aclamada pel·lícula Alcarràs —guanyadora de l’Os d’Or en la Berlinale de 2022—, també figura en aquesta prestigiosa selecció juntament amb Elena de Carandini Raventós, CEO del Castell de Raymat. Completen la representació lleidatana Antònia Folguera, comissària de Sonar +D i creadora de contingut digital; Arantxa Calvera, directora de l’Agència Catalana de Turisme; i la periodista i escriptora de Vinaixa Joana Bonet. La novena és Carmina Ganyet, de Tàrrega, directora general corporativa de la Inmobiliaria Colonial, consellera independent de Repsol i de Fluidra, i membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia.
Les empresàries lleidatanes que triomfen a Catalunya
El món empresarial compta amb una forta presència de dones lleidatanes en el rànquing de Forbes. Ana Vallés ha convertit al grup Sorigué en un referent de la construcció i els serveis a Espanya, amb més de 4.300 empleats i una facturació que supera els 460 milions d’euros. La seua gestió ha estat fonamental per a l’expansió nacional i internacional de la companyia.
Per la seua part, Blanca Sorigué s’ha convertit en una de les executives més influents del sector logístic català al capdavant del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entitat que gestiona un dels principals pols industrials i econòmics de la regió mediterrània. Sota la seua direcció, la institució ha impulsat iniciatives innovadores com el DFactory Barcelona, un hub d’indústria 4.0.
El perfil de Roser Roca Tohà destaca especialment en un sector tradicionalment masculinitzat com és l’aeroespacial. Com a CEO d’Airbus GeoTech, lidera la divisió de la multinacional dedicada a tecnologies geoespacials, demostrant la capacitat de les professionals lleidatanes per destacar en entorns d’alta tecnologia.
Carla Simón: el talent cinematogràfic amb arrels a Lleida
La inclusió de la directora Carla Simón en aquesta llista subratlla la projecció internacional del talent cultural lleidatà. Encara que nascuda a Barcelona, les seues arrels familiars i la seua connexió amb el territori van quedar patents a Alcarràs, pel·lícula que retrata la vida d’una família d’agricultors a la localitat lleidatana homònima i que li va valer el màxim guardó al Festival de Cine de Berlín.
Alcarràs no només ha situat al cine català en el panorama internacional, sinó que ha posat el focus en les realitats rurals de les comarques lleidatanes, mostrant els seus paisatges, tradicions i problemàtiques actuals com la crisi del sector agrícola. Simón ha aconseguit combinar el reconeixement de la crítica amb una notable connexió amb el públic.
Altres figures destacades del panorama català
El rànquing de Forbes inclou representants de tots els sectors rellevants de la societat catalana. En l’àmbit empresarial, al costat de les lleidatanes ja esmentades, apareixen noms com Rosa Tous, vicepresidenta de la coneguda marca de joieria, i Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, una de les executives espanyoles amb més projecció internacional.
La política catalana també té el seu espai amb figures com Núria Parlon, actual consellera d’Interior i Seguretat Pública. El periodisme està representat per professionals de la talla d’Àngels Barceló, Helena Garcia Melero i Esther Vera, referents en els seus respectius mitjans de comunicació.
El llistat reconeix igualment institucions fonamentals a través dels seus líders com Esther Giménez-Salinas, Síndica de Greuges; Mercè Caso, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; i Magda Campins, cap d’Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, la tasca del qual durant la pandèmia va resultar crucial.
Cultura, gastronomia i esport femení català
La gastronomia catalana, reconeguda internacionalment, compta amb figures com les xefs Carme Ruscalleda i Ada Parellada. L’àmbit cultural mostra la seua diversitat amb la inclusió de l’actriu Emma Vilarasau, la il·lustradora Pilarín Bayés, la humorista Sílvia Abril, i artistes musicals de projecció global com Aitana o Rosalía.
L’esport femení, que viu un moment d’especial reconeixement a Catalunya, està representat per les futbolistes del FC Barcelona Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, flamant Pilota d’Or, així com per la tenista Paula Badosa, que ha aconseguit posicionar-se entre les millors del circuit internacional.
Què representa la llista Forbes de dones influents?
La publicació d’aquest rànquing per part de Forbes suposa un reconeixement al paper fonamental que exerceixen les dones en el desenvolupament econòmic, social i cultural de Catalunya. La diversitat de sectors i perfils inclosos reflecteix la creixent presència femenina en àmbits de lideratge tradicionalment dominats per homes.
Les seleccionades seran homenatjades en una gala especial que se celebrarà en l’emblemàtic Gran Teatre del Liceu de Barcelona, un esdeveniment que pretén visibilitzar les contribucions d’aquestes professionals i servir d’inspiració per a les noves generacions de dones catalanes.