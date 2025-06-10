El que no has de fer mai quan volis, segons un treballador de l’aeroport: "No lliguis res a la maleta"
Experts recomanen alternatives segures per identificar les maletes
Personalitzar l’equipatge amb cintes, llaços o objectes decoratius a les nanses de les maletes és una pràctica habitual entre els viatgers que busquen identificar fàcilment el seu equipatge a les cintes transportadores dels aeroports. Tanmateix, segons ha revelat recentment un treballador aeroportuari britànic, aquest costum aparentment inofensiva pot desencadenar seriosos problemes en tot el sistema logístic de maneig d’equipatges, provocant retards, danys i fins i tot la pèrdua definitiva de les maletes.
L’empleat de terra, que treballa en un important aeroport del Regne Unit, ha explicat que aquests elements decoratius poden enredar-se a les cintes transportadores automàtiques que processen milers de maletes diàriament. "Veig això tots els dies", comenta. "Els passatgers creuen que estan fent alguna cosa útil, però sense saber-ho estan dificultant-nos la feina i posant en risc el seu equipatge". Aquesta advertència cobra especial rellevància en temporades d’alta afluència turística, quan els sistemes aeroportuaris funcionen al límit de la seua capacitat.
Els problemes no es limiten únicament a la possibilitat d’embús. Segons detalla el treballador, aquests accessoris poden activar alertes de seguretat innecessàries o forçar revisions manuals addicionals, el que alenteix tot el procés de gestió de l’equipatge i pot provocar que algunes maletes no arribin a temps a la bodega de l’avió.
Alternatives segures per identificar l'equipatge
Davant d’aquesta situació, els professionals aeroportuaris han suggerit diverses alternatives que permeten distingir fàcilment les maletes sense comprometre el funcionament dels sistemes de transport d’equipatge. Entre les recomanacions destaquen:
Fundes de maleta amb dissenys cridaners: Aquestes cobertes protectores no només fan que el teu equipatge sigui inconfusible, sinó que a més el protegeixen de cops i rallades durant el trajecte. Hi ha al mercat opcions amb estampats, colors i motius per a tots els gustos que s’ajusten perfectament a la maleta sense afegir elements que puguin enganxar-se.
Etiquetes identificatives reglamentàries: Col·locar una etiqueta amb les teues dades personals i número de vol dins d’una funda plàstica tancada i ben adherida a la nansa principal és una opció segura. Aquestes etiquetes estan dissenyades específicament per no interferir amb les màquines transportadores i són reconegudes per totes les aerolínies.
Maletes de colors o dissenys distintius: Una inversió a llarg termini pot ser adquirir equipatge en colors poc habituals o amb estampats reconeixibles, evitant els tradicionals models negres o grisos que predominen a les cintes de recollida. Actualment, els fabricants ofereixen una àmplia gamma d’opcions que combinen disseny i practicitat.
L’impacte dels objectes penjants en els sistemes aeroportuaris
Els moderns sistemes de maneig d’equipatge als grans aeroports internacionals processen milers de maletes per hora a través de quilòmetres de cintes transportadores, escàners i classificadors automàtics. Aquests complexos mecanismes estan calibrats per manipular equipatge de formes estandarditzades, per la qual cosa qualsevol element sortint pot comprometre el seu funcionament.
Quan una cinta o llaç s’enreda en algun d’aquests mecanismes, no només pot danyar la maleta, sinó que en ocasions obliga a aturar temporalment tot el sistema per desembossar-lo. En aeroports amb alt volum de passatgers, aquests minuts de parada poden generar retards en cadena que afectin centenars de viatgers.
A més, segons expliquen els experts en logística aeroportuària, les cintes transportadores compten amb sensors que detecten irregularitats en el flux d’equipatge. Un objecte penjant pot ser interpretat com una anomalia per aquests sistemes, derivant la maleta a revisió manual per motius de seguretat, la qual cosa implica temps addicional de processament.
Què passa amb les maletes retingudes per aquests motius?
Quan una maleta és separada del flux normal a causa d’aquests problemes, entra en un protocol especial de gestió. En el millor dels casos, després de ser revisada manualment, es reincorpora el sistema, encara que possiblement amb retard. En situacions més complicades, especialment en connexions amb poc marge de temps, aquestes demores poden provocar que l’equipatge no arribi a embarcar-se en el vol corresponent.
El personal aeroportuari assenyala que moltes de les maletes classificades com "perdudes" inicialment, són en realitat equipatges que han patit retards en el seu processament i acaben arribant en vols posteriors. Aquests incidents generen molèsties tant per als passatgers com per a les aerolínies, que han de gestionar les reclamacions i l’entrega posterior de l’equipatge.
Recomanacions addicionals per a un transport segur de l’equipatge
A més d’evitar lligar objectes a les maletes, els experts en viatges aeris suggereixen altres mesures per garantir que el nostre equipatge arribi a destinació sense contratemps:
- Retirar etiquetes antigues de vols anteriors que puguin confondre els sistemes de classificació automatitzats.
- Comprovar que les nanses i rodes estan en bon estat i correctament fixades abans de facturar.
- Distribuir el pes de forma equilibrada dins de la maleta per evitar que faci tombs a les cintes transportadores.
- Incloure una còpia del teu itinerari i dades de contacte a l’interior de l’equipatge, com a mesura addicional en cas de pèrdua de les etiquetes exteriors.
Aquestes senzilles precaucions, combinades amb l’elecció de mètodes segurs per identificar les nostres maletes, poden marcar la diferència entre un viatge sense incidents i un de marcat per contratemps evitables amb l’equipatge.