Manuel Viso, metge, adverteix sobre aquest aliment: "Si el teu formatge no es fon així, és un senyal"
Descobreix el test casolà del microones que està revolucionant la forma que els consumidors distingeixen entre formatges reals i processats
L’expert en alimentació Manuel Viso ha popularitzat un senzill mètode casolà per distingir formatges autèntics d’imitacions processades mitjançant l’ús del microones. Aquesta tècnica, que s’ha tornat viral en xarxes socials, permet als consumidors espanyols verificar la qualitat dels productes lactis que adquireixen, en un moment en què la preocupació pels aliments ultraprocessats augmenta al nostre país.
El mètode consisteix a escalfar una petita porció de formatge al microones i observar el seu comportament durant la fusió. Segons explica Aparença, els formatges autèntics mostren característiques distintives en fondre’s, mentre que els processats o les imitacions reaccionen de manera completament diferent a causa de la seua composició. Aquesta informació resulta particularment valuosa per als consumidors espanyols, que es gasten de mitjana uns 70 euros anuals en formatges, segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
La prova ha generat gran interès entre els consumidors que busquen assegurar-se que estan comprant productes lactis genuïns en un mercat on les etiquetes poden resultar confuses. Nutricionistes consultats confirmen que aquest tipus de proves casolanes poden ser orientatives, encara que recomanen sempre revisar amb deteniment l’etiquetatge dels productes.
Com realitzar el test del microones per verificar l’autenticitat del formatge
El procediment per realitzar aquest test casolà és senzill i accessible per a qualsevol consumidor. En primer lloc, s’ha de tallar un tros d’entre 20 i 30 grams del formatge que es desitja analitzar. Aquesta quantitat és suficient per observar el comportament sense malgastar producte.
A continuació, es col·loca el tros de formatge en un plat apte per a microones, preferiblement de ceràmica o vidre per evitar interferències en l’observació. El següent pas consisteix a escalfar la mostra a màxima potència durant aproximadament un minut, encara que aquest temps pot variar lleugerament segons la potència de l’electrodomèstic.
Després de l’escalfament, és el moment d’observar amb deteniment el resultat i analitzar les característiques que presenta el formatge després de ser sotmès a la calor.
Diferències entre formatges autèntics i processats després del test
Els formatges autèntics, com la mozzarella, el gouda, el cheddar natural o els formatges artesanals espanyols com el manxec o l’idiazábal, mostren característiques específiques després de ser escalfats. Aquests productes es fonen de manera uniforme, formant fils o fonent-se completament. És habitual que quedin daurats per les vores, mostrant un aspecte desitjable.
Una altra característica distintiva és que els formatges reals presenten un aspecte oliós després de l’escalfament. Això es deu que el greix natural de la llet se separa lleugerament durant el procés. A més, un formatge autèntic mai no deixarà una capa gomosa o amb textura similar al plàstic després de ser sotmès a la calor.
Al contrari, els formatges processats o les imitacions solen comportar-se de manera molt diferent. Segons explica Manuel Viso, aquests productes tendeixen a quedar-se com una massa gomosa i no es fonen adequadament. En alguns casos poden fins i tot inflamar-se sense bombollejar o quedar-se durs, característiques que no són pròpies d’un formatge natural.
La textura resultant dels formatges processats en sol recordar més al plàstic o a materials artificials, i no formen els característics fils que s’aprecien als formatges autèntics quan s’estiren.
Base científica del test del microones
L’explicació científica darrere d’aquest comportament diferenciat rau en la composició d’ambdós tipus de productes. Els formatges autèntics contenen proteïnes làcties, principalment caseïnes, i greixos naturals procedents de la llet. Aquests components reaccionen de manera específica davant de la calor, fonent-se i proporcionant aquesta textura elàstica i cremosa característica.
En canvi, els formatges processats o d’imitació solen contenir olis vegetals, fècules i diversos estabilitzants que abarateixen el producte i prolonguen la seua vida útil. Aquests ingredients no reaccionen igual que els components lactis naturals quan s’escalfen, la qual cosa explica aquesta textura més artificial i menys cremosa que s’observa després del test.
Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), molts productes etiquetats com a "preparats lactis" o "aliments amb formatge" contenen percentatges mínims de formatge real, sent la resta ingredients de menor cost com midons modificats, greixos vegetals i additius diversos.
Importància de l’elecció conscient en comprar formatge
Aquest senzill test casolà ha posat sobre la taula la importància de triar conscientment els productes lactis que consumim. Espanya, amb un consum mitjà de 8,5 kg de formatge per persona a l’any, se situa com un país amb gran tradició formatgera, tot i que encara lluny d’altres països europeus com França o Grècia.
Els experts en nutrició recomanen fer atenció a l’etiquetatge dels productes, buscant aquells que especifiquin clarament "formatge" i no preparat lacti o termes similars. A més, als formatges autèntics, la llet hauria d’aparèixer com a ingredient principal, seguida del quall, la sal i els ferments lactis en el cas de formatges madurats.
El consum de formatges autèntics no només aporta beneficis organolèptics, sinó també nutricionals. Els formatges naturals són font de proteïnes d’alt valor biològic, calci i vitamines com la B12, mentre que molts dels processats aporten principalment greixos de baixa qualitat, sodi i carbohidrats simples.