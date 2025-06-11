ENTITATS
Inclusió a través de la creativitat
Més de 500 alumnes de Lleida participen en iniciatives de la Fundació Aspros per fomentar la diversitat. Obres de teatre i contacontes a les aules a càrrec de persones amb discapacitat
La Fundació Aspros ha liderat al llarg d’aquest curs dos iniciatives inclusives per fomentar la lectura i la creativitat, en les quals han participat més de 500 nens i nenes de Lleida. S’han dut a terme en el marc del projecte Biblioteca del centre ocupacional Ciutat Campus de l’entitat, situat al barri de Cappont, i l’objectiu del qual s’ha basat a empoderar les persones amb discapacitat intel·lectual i promoure la seua habilitat comunicativa, el pensament crític i el treball en equip. Una d’aquestes iniciatives ha estat el teatre llegit, a través del qual els participants acudeixen a les escoles d’Educació Infantil i Primària de Lleida per representar obres com el Patufet, Rovelló i aquest any els Músics de Bremen. A més, també s’ha portat a terme un contacontes, que naix amb la voluntat d’obrir la Biblioteca del centre al barri de Cappont i oferir experiències culturals i inclusives.
Des de l’entitat van destacar que el projecte ha tingut “molt bona repercussió” en les escoles i les activitats “són molt esperades” per alumnes i docents, els quals valoren el contacte directe amb l’experiència teatral i la interacció emocional amb els intèrprets.
Així, més de 500 alumnes han participat en aquests projectes procedents d’escoles de Cappont, com Frederic Godàs o Camps Elisis i d’altres centres educatius com la Creu de Torrefarrera, Sant Jordi, La Mitjana o Pardinyes. “Activitats com aquestes promouen entre els nens i nenes valors com el respecte, l’empatia i la diversitat i permeten establir nous vincles”, van destacar des de l’entitat. A més, la Fundació Aspros va assenyalar que continua reforçant la seua aposta per “construir una societat més inclusiva, creativa i participativa”.
Sobre aquestes iniciatives, des de l’entitat també van assegurar que fomenten l’empoderament de les persones amb discapacitat intel·lectual, ja que són elles que participen activament en l’elecció dels textos, la creació dels diàlegs i també en el muntatge, l’escenografia i les actuacions. “És un treball col·lectiu que estimula la lectura, l’expressió oral i corporal, la memòria i la superació de la vergonya, reforçant també l’autoestima i els vincles entre els participants”, van remarcar. En total, hi han participat més d’una vintena de persones amb discapacitat intel·lectual, així com professionals que treballen al centre.