El passat mes de maig, el segon més càlid mai registrat al món
El planeta manté una tendència d’escalfament persistent, amb anomalies tèrmiques i de precipitació a nivell global
El mes de maig de 2025 ha estat el segon més càlid mai enregistrat a escala global, segons el butlletí climàtic mensual publicat pel Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S) aquest dimecres. Europa ha viscut un marcat contrast tèrmic, mentre que la primavera boreal confirma l’escalfament sostingut. La temperatura mitjana de l’aire a superfície va ser de 15,79°C, 0,53°C per sobre de la mitjana del període 1991-2020. Tot i ser 0,12°C inferior al rècord de maig de 2024, continua molt per sobre del nivell preindustrial, amb un increment de +1,40°C, trencant una sèrie de 21 mesos consecutius amb valors superiors al llindar d’1,5°C. El director del C3S, Carlo Buontempo, ha advertit que no implica un canvi de tendència.
A Europa, la temperatura mitjana de maig va ser de 12,98 °C, 0,29 °C per sota de la mitjana del període 1991-2020, amb una distribució desigual: valors per sota de la mitjana a l’est i per sobre a l’oest del continent. A nivell global, es van registrar anomalies positives significatives a l’Antàrtida occidental, el nord del Canadà, el Pròxim Orient i diverses zones d’Àsia. En canvi, l’Índia, Alaska i el sud d’Àfrica van registrar temperatures per sota dels valors habituals.
Pel que fa a la primavera boreal, març-maig, va ser la segona més càlida des que es tenen registres, amb una temperatura mitjana global de 0,59 °C per sobre del període de referència. L’escalfament es va concentrar a l’Hemisferi Nord, especialment al nord-est de Rússia, Groenlàndia i l’Antàrtida occidental.
La temperatura mitjana de la superfície marina va assolir els 20,79 °C, entre 60°S i 60°N, també la segona més alta registrada en un mes de maig, només 0,14 °C per sota del rècord de 2024. L’Atlàntic nord-est i el Mediterrani van experimentar onades de calor marina amb temperatures rècord.
En l’àmbit hidrològic, Europa va patir un contrast acusat: sequera al nord i a l’oest, i condicions més humides al sud i a Rússia nord-occidental. El cabal fluvial europeu va ser el més baix per a una primavera des de 1992, especialment al nord-oest del continent.
A escala global, el mes es va caracteritzar per precipitacions per sota de la mitjana a gran part de Nord-amèrica, l’Àfrica central i austral, el sud d’Austràlia i el Con Sud americà. Per contra, es van registrar pluges per sobre de la mitjana a Alaska, l’est dels Estats Units, parts de Rússia i l’oest d’Austràlia.
Quant a la banquisa marina, l’extensió del gel àrtic va ser un 2% inferior a la mitjana (novè valor més baix per a un mes de maig des de 1979), mentre que a l’Antàrtida la reducció va arribar al 9%, el cinquè valor més baix registrat. Els experts del C3S insisteixen en la necessitat “d’un monitoratge constant” i “mesures urgents” per frenar l’escalfament global i evitar que aquests rècords esdevinguin habituals.