JUSTÍCIA
Justícia corregeix un greuge
Dones maltractades als partits judicials de Balaguer i Cervera podran declarar en línia i no hauran de desplaçar-se a Lleida. Després de l’oposició “rotunda” del Col·legi de l’Advocacia
Les víctimes de violència masclista dels partits judicials de Balaguer i Cervera podran declarar en línia. Així ho va assegurar ahir la directora territorial de Justícia i Qualitat Democràtica a Lleida, Anna Miranda, després d’assistir a la Taula Institucional del Circuit Territorial d’abordatge de violència masclista de Lleida, el màxim òrgan de representació i decisió en la lluita contra la violència de gènere, l’objectiu del qual és millorar la resposta a les dones que travessen aquestes situacions i als seus nens, i l’optimització de recursos.
El posicionament de la delegació arriba després que el Col·legi de l’Advocacia de Lleida s’oposés rotundament, com va avançar SEGRE aquest dimarts, que el jutjat de Violència sobre la Dona (VIDO) de la capital del Segrià assumís els casos de maltractament de Balaguer i Cervera –després de l’aprovació la setmana passada del Reial Decret mitjançant el qual es creaven 50 noves places de jutges–. La junta de govern del Col·legi va elaborar un informe que va fer arribar a la conselleria de Justícia en què exposa els motius de la seua oposició a la proposta, entre els quals que contravé els principis de proximitat i accessibilitat; posa en risc la seguretat, continuïtat processal i recuperació emocional de les víctimes; i satura encara més el jutjat de Lleida.
No obstant, Miranda va defensar l’assignació d’un segon jutge VIDO a Lleida perquè considera que aquesta segona plaça, que està previst que entri en funcionament durant l’últim trimestre d’aquest any, compleix els dos objectius de “professionalització i proximitat”. Sobre aquest últim, va explicar que les víctimes dels partits judicials de Balaguer i Cervera podran declarar a través de videoconferència des dels seus respectius jutjats i només hauran de fer-ho a Lleida si el jutge així ho demana. Durant la taula institucional es va concloure que la centralització judicial no incompleix el principi de proximitat.
“La previsió és que es facin videoconferències des de Balaguer i Cervera, que és on es fan les declaracions judicials”, va puntualitzar Miranda, i va afegir que en els casos en què les víctimes hagin de desplaçar-se a Lleida, el Departament abonarà el transport. “Creiem que és millor que es faci al lloc on es produeix el fet per causar els mínims trastorns a les víctimes”, va afirmar la directora de Justícia a Lleida. En referència a l’objectiu de “professionalització”, Miranda ha defensat el paper dels jutjats VIDO “perquè ajuda a professionalitzar jutges i permet unificar criteris”. “Amb el temps es veurà que ha estat una bona solució”, va expressar amb referència a l’assignació d’un segon jutge VIDO a Lleida.
L’ajuntament de Bellpuig critica la mesura
Les reaccions contràries d’institucions i entitats per la centralització a Lleida dels jutjats de Violència sobre la Dona de Cervera i Balaguer continuen. L’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, va dir que “tot el que compliqui a la víctima de maltractaments a l’hora de declarar dificulta l’acció d’impartir justícia”. Estiarte va afirmar que “és necessària més empatia cap a les víctimes de delictes especialment de maltractaments, de manera que va destacar “estar totalment d’acord amb les consideracions del Col·legi de l’Advocacia de Lleida”.