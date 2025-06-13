La piscina natural d’accés fàcil i aigües cristal·lines a menys de dos hores de Lleida: el paratge ideal per a una escapada d’estiu
Una alternativa tranquil·la a les platges massificades, amb rutes accessibles, entorn protegit i bany en plena naturalesa
Lleida amaga autèntics tresors naturals per als qui busquen refrescar-se en els mesos de calor sense acudir|anar a les atapeïdes platges o piscines municipals. A menys de dos hores amb cotxe des de Lleida, les Basses del Codó de Coll de Nargó són una de les piscines naturals més impressionants de la regió, oferint aigües cristal·lines en un entorn de singular bellesa paisatgística. Aquest espai natural, ubicat a la comarca del Alt Urgell, representa una alternativa perfecta per als qui desitgen connectar amb la naturalesa mentre gaudeixen d’un bany refrescant.
Formades pel riu Valldarques, aquestes piscines naturals es caracteritzen per les seues aigües transparents que permeten observar el llit rocós calcari que se submergeix sota la superfície. L’accés a aquest paratge natural comença seguint el curs del riu Sallent, que eventualment es troba amb el Valldarques. Encara que el camí inclou un tram de terra que pot resultar relliscós en determinades condicions, el trajecte fins a la destinació només requereix entre 5 i 10 minuts de caminada. Els experts recomanen visitar el lloc primerenc al matí, especialment durant la temporada estival, per evitar aglomeracions i poder disfrutar plenament de la serenitat que transmet aquest entorn natural.
La popularitat d’aquests espais naturals ha augmentat considerablement en els últims anys, convertint-se en destinacions ideals per a excursionistes i amants de la naturalesa que busquen alternatives a les tradicionals zones de bany. Les Basses del Codó representen una opció per als qui vplen combinar activitat física moderada amb moments de relax, permetent als visitants desconnectar del ritme accelerat de la vida quotidiana mentre gaudeixen d’un entorn natural privilegiat.
Característiques geològiques de les Basses del Codó
La formació d’aquestes piscines naturals respon a processos geològics desenvolupats durant milers d’anys. L’aigua del riu Valldarques ha anat erosionant la pedra calcària característica de la zona, creant aquestes basses naturals de contorns arrodonits i profunditats variables. La composició mineral del terreny contribueix a més a l’extraordinària transparència de l’aigua, que adquireix tonalitats turqueses en determinats punts i condicions de llum.
L’entorn circumdant està dominat per vegetació típica de ribera, amb espècies adaptades a la presència constant d’aigua. Aquest ecosistema singular acull diverses espècies vegetals i animals que han trobat en aquest microhàbitat les condicions ideals per al seu desenvolupament. Els experts en biologia assenyalen que aquests enclavaments funcionen com petits oasis de biodiversitat, especialment importants en períodes de sequera.
Recomanacions per visitar les Basses del Codó
Per a disfrutar plenament de l’experiència en les Basses del Codó, els especialistes en turisme de naturalesa recomanen planificar la visita amb temps. La temporada ideal per al bany s’estén des de finals de juny fins principis de setembre, quan les temperatures són més elevades i el cabal del riu s’estabilitza després del desglaç primaveral.
És aconsellable portar calçat adequat per a terrenys irregulars, protecció solar, aigua potable i alguna mossada. Els dispositius electrònics s’haurien de protegir adequadament, ja que la humitat i possibles escatxics podrien danyar-los. Així mateix, resulta fonamental respectar l’entorn natural, evitant deixar residus i alteracions en l’ecosistema.
Les autoritats locals han establert algunes normatives per preservar l’estat natural de la zona. Entre elles destaca la prohibició d’acampar, fer foc o introduir espècies exòtiques. El compliment d’aquestes directrius contribueix a mantenir la integritat ecològica de l’espai per a futures generacions de visitants.
El camí d’accés des de Coll de Nargó
El punt de partida habitual per accedir a les Basses del Codó és la localitat de Coll de Nargó, un petit municipi d’aproximadament 600 habitants situat a uns 40 quilòmetres de La Seu d’Urgell. Des del centre urbà, els indicadors senyalitzen el camí cap a aquest enclavament natural. El recorregut transcorre inicialment per una pista forestal accessible per a vehicles convencionals, encara que en els últims trams és recomanable continuar a peu.
Durant el trajecte, els excursionistes poden observar elements del patrimoni rural tradicional, com antics molins i petites construccions de pedra seca que evidencien l’aprofitament històric dels recursos hídrics a la zona. Aquests vestigis constitueixen un atractiu addicional per als interessats en etnografia i cultura local.
Quin és la millor època per visitar les piscines naturals de Coll de Nargó?
Encara que les Basses del Codó poden visitar-se durant tot l’any, cada temporada ofereix una experiència diferent. A la primavera, el cabal sol ser més abundant a causa del desglaç, proporcionant un espectacle visual impressionant, però amb temperatures de l’aigua massa fredes per al bany. L’estiu constitueix, sens dubte, l’època ideal per a disfrutar plenament d’aquest espai com a zona de bany, amb temperatures de l’aigua més temperades i condicions meteorològiques favorables.
La tardor tenyeix el paisatge circumdant amb tonalitats ocres i vermelloses, creant un marc fotogràfic excepcional. Durant aquesta estació, el nombre de visitants disminueix considerablement, permetent una experiència més íntima amb la naturalesa. A l’hivern, encara que les baixes temperatures desaconsellen el bany, els amants de la fotografia troben en la possible formació de gel en els marges del riu un motiu d’interès particular.