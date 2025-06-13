Pedro Guerra presenta 'Parceiros' aquest diumenge al Cafè del Teatre de Lleida
El cantautor canari oferirà un concert íntim amb cançons creades al costat de figures com Juanes, Amaral, Bunbury, Ana Belén o El Kanka
El reconegut cantautor Pedro Guerra actuarà aquest diumenge a les 20.00 hores al Cafè del Teatre de L'Escorxador de Lleida, ubicat al carrer de Roca Labrador, 2 bis. L'artista canari presentarà el seu darrer projecte musical titulat Parceiros, un treball que recull una selecció de cançons en les quals ha col·laborat amb nombroses figures de la música en castellà, entre elles Enrique Bunbury, Juanes, Ismael Serrano, Andrés Calamaro, El Kanka, Amaral, Juan Luis Guerra, Conchita, Muerdo, Pedro Pastor, Cruz Cafuné i Valeria Castro.
El projecte Parceiros va començar a gestar-se durant la pandèmia de la Covid-19, un període en què Guerra va sentir la necessitat de retrobar-se amb els seus amics per cantar i buscar inspiració per crear noves composicions. El nom d'aquest treball prové del portuguès brasiler, on parceiros fa referència a la tradició dels compositors brasilers de reunir-se per escriure cançons de manera conjunta, un esperit col·laboratiu que l'artista ha volgut traslladar a aquest àlbum.
Un repertori ple de col·laboracions destacades
Durant el concert a Lleida, Pedro Guerra oferirà un extens repertori de cançons úniques nascudes d'aquestes col·laboracions. Entre els artistes que han participat en el projecte també hi figuren noms tan destacats com Alfred García, Coque Malla, Rocío Márquez, Rita Payés, Alice Wonder, Andrés Suárez, Javier Ruibal i els veterans Víctor Manuel i Ana Belén, entre d'altres.
Aquest enfocament col·laboratiu ha permès a Guerra mostrar una faceta diferent del seu art, allunyant-se en certa manera dels circuits més comercials i explorant noves sonoritats i estils al costat d'aquests companys de professió. Les entrades per assistir a aquest concert íntim i especial tenen un preu que oscil·la entre els 20 i els 25 euros.
La trajectòria de Pedro Guerra
Nascut a Güímar (Tenerife) l'any 1966, Pedro Guerra és un dels cantautors més respectats de l'escena musical en castellà. Va iniciar la seva carrera a les Illes Canàries amb el grup Taller Canario de Canción, però va ser a mitjans dels anys 90 quan es va traslladar a Madrid i va començar la seva trajectòria en solitari, aconseguint gran reconeixement amb àlbums com Golosinas (1995) i Tan cerca de mí (1997).
Al llarg de la seva carrera, Guerra ha destacat per la seva capacitat per combinar la poesia amb melodies accessibles, abordant tant temes socials com personals. La seva discografia inclou més d'una quinzena d'àlbums d'estudi, consolidant-se com una de les veus més personals de la cançó d'autor en llengua castellana.