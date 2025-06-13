La vitamina que millora la visió i ajuda a prevenir les cataractes
Protegeix la retina, prevé cataractes i actua com a filtre natural contra rajos UV i llum blava nociva
Els problemes de visió afecten a milions d’espanyols, des d’afeccions comunes com l’astigmatisme i la miopia fins a condicions més greus com les cataractes que apareixen amb l’edat. Mentre que algunes patologies requereixen intervenció quirúrgica, la ciència ha identificat un compost natural que podria revolucionar la prevenció de malalties oculars. La luteïna, coneguda popularment com 'la vitamina de l’ull’, destaca per les seues extraordinàries propietats antioxidants i fotoprotectores que blinden els teixits oculars davant d'agressions externes, especialment contra la radiació ultraviolada, funcionant com un filtre biològic natural.
Aquest carotenoide no només prevé la formació de cataractes, sinó que contribueix significativament a mantenir una salut ocular òptima durant més temps. El seu principal mecanisme d’acció consisteix a protegir les estructures delicades de l’ull davant el dany oxidatiu i l’exposició prolongada a radiacions nocives, un factor cada vegada més rellevant en l’era digital on passem hores davant pantalles emissores de llum blava potencialment perjudicial.
Què és exactament la luteïna i com beneficia la nostra visió?
La luteïna pertany a la família dels carotenoides, pigments orgànics que abunden en el regne vegetal i que atorguen colors característics a nombrosos aliments. Es concentra especialment en verdures de fulla verd fosc com espinacs o col arrissada, així com en certs aliments groguencs o ataronjats, entre els quals destaquen el panís i el rovell d’ou.
L’impacte d’aquest compost en la salut visual és múltiple i científicament provat. D’una banda, la luteïna actua com a escut protector de la retina, amb especial incidència en la màcula, zona central responsable de la visió detallada i precisa que utilitzem per a activitats quotidianes com llegir o reconèixer rostres. A més, aquest pigment té la capacitat de filtrar selectivament la llum blava nociva emesa per dispositius electrònics i la radiació ultraviolada solar, reduint el dany acumulatiu que aquests factors poden ocasionar.
Entre els beneficis més destacats, la luteïna contribueix a la prevenció de patologies oculars degeneratives com la DMAE (Degeneración Macular Asociada a l’Edat), una de les principals causes de ceguesa en persones majors de 65 anys a Espanya, així com la formació primerenca de cataractes. Les seues propietats antioxidants complementen aquesta acció protectora, combatent l’estrès oxidatiu que accelera l’envelliment cel·lular en els teixits oculars.
Aliments rics en luteïna per incorporar la nostra dieta
Afortunadament, hi ha nombrosos aliments accessibles i comuns en la dieta mediterrània que contenen quantitats significatives de luteína. Incorporar-los regularment als nostres menús constitueix una estratègia preventiva natural per mantenir la salut visual a llarg termini. A continuació, detallem els principals:
Rovell d’ou: Representa una de les poques fonts d’origen animal amb concentracions rellevants de luteïna i zeaxantina. Aquests carotenoides són responsables del característic color groc-ataronjat del rovell i ofereixen una aportació biodisponible d’aquests compostos protectors.
Espinacs: Aquesta verdura de fulla verda destaca pel seu elevat contingut en luteïna. A més, aporta un complex multivitamínic i mineral que contribueix sinèrgicament a la salut ocular i general. El seu alt contingut en fibra la converteix en un aliment doblement beneficiós.
Col arrissada (kale): Considerada un superaliment, la col arrissada conté concentracions excepcionals de luteïna. El seu consum regular està associat amb una menor incidència de deteriorament visual relacionat amb l’edat, segons diversos estudis epidemiològics.
Panís: El seu intens color groc evidencia la seua riquesa en carotenoides, especialment luteïna. Es pot consumir tant fresc com en conserva, mantenint bona parteix de les seues propietats beneficioses.
Pebrot taronja: A més de vitamina C, aquest tipus de pebrot proporciona una quantitat significativa de luteïna i altres carotenoides protectors per a la visió.
Kiwi: Aquesta fruita destaca pel seu contingut en fitoquímics oxantòfils, particularment luteïna, a més de la seua coneguda aportació de vitamina C que potencia els seus efectes antioxidants.
Raïm: Contenen tant luteïna com zeaxantina, carotenoides complementaris que treballen conjuntament per millorar diversos aspectes de la salut visual.
Carbassó i carabassa: Aquestes verdures de temporada aporten luteïna de forma moderada però constant, convertint-les en aliades per a una dieta orientada a la protecció ocular.
Per què hem de fer atenció a la salut ocular preventiva?
En l’actualitat, els problemes de visió han augmentat considerablement a causa de factors com l’envelliment poblacional, l’ús intensiu de dispositius digitals i l’exposició prolongada a radiació ultraviolada. Segons dades de la Societat Espanyola d’Oftalmologia, més del 70% dels espanyols majors de 65 anys presenta algun tipus de problema visual significatiu, sent les cataractes una de les afeccions més freqüents.
La prevenció mitjançant la nutrició representa una estratègia cost-efectiva i natural per preservar la salut ocular a llarg termini. La luteïna, juntament amb altres nutrients essencials com les vitamines A, C i E, zinc i àcids grassos omega-3, conformen el que els especialistes denominen "nutrició ocular preventiva", un enfocament avalat cada vegada més per l’evidència científica.
Quanta luteïna necessitem diàriament?
Encara que no existeix una dosi diària oficialment recomanada, diversos estudis suggereixen que un consum d’entre 6 i 10 mil·ligrams diaris podria proporcionar efectes protectors significatius. Aquesta quantitat pot obtenir-se fàcilment a través d’una dieta equilibrada que inclogui regularment els aliments esmentats anteriorment.
Per als qui presenten factors de risc específics, com antecedents familiars de degeneració macular o cataractes, exposició professional a pantalles o radiació solar intensa, o persones majors de 50 anys, els especialistes poden recomanar suplements específics sota supervisió mèdica.
Beneficis addicionals de la luteïna més enllà de la salut ocular
Les propietats antioxidants de la luteïna transcendeixen la seua acció protectora als ulls. Investigacions recents suggereixen que aquest carotenoide podria contribuir a la salut cardiovascular, reduint l’estrès oxidatiu a les artèries i millorant la funció endotelial. Així mateix, alguns estudis preliminars apunten possibles beneficis per a la salut cognitiva i la protecció de la pell davant el fotoenvelliment.