CERTÀMENS
Torre-serona celebra la seua primera fira de begudes de proximitat
Ferments de la Terra, la primera fira de begudes fermentades, destil·lades, saludables i de proximitat de Torre-serona, va tenir lloc ahir a la pista poliesportiva del municipi. El certamen va exposar una selecció de licors artesanals, cerveses de proximitat, vins amb caràcter i elixirs sorprenents, que respecten les tècniques tradicionals amb una mirada contemporània. Els visitants van participar en diferents tastos i un vermut.