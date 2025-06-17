FORMACIÓ
Amb moltes ganes d’aprendre
L’Aula d’Extensió Universitària de Lleida ‘obre’ 250 places per al pròxim curs. Ahir es van registrar llargues cues per a la inscripció, des de les 5.00 de la matinada davant del Rectorat
L’Aula d’Extensió Universitària (AEU) de Lleida va obrir ahir 250 places per accedir a les formacions que oferirà durant el curs 2025-26, que donarà inici l’1 d’octubre. Si bé l’horari d’inscripció no s’obria fins a les 9.00, la cua de lleidatans interessats ja es va formar quatre hores abans –a partir de les 5.00 de la matinada– a l’entrada principal de l’edifici del Rectorat, la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i es van arribar a reunir centenars de persones. “Les vacants s’han omplert en només una hora, hem hagut de deixar fora molta gent”, va assegurar el director de l’AEU de la ciutat, Francesc Rué. Amb aquest increment, l’AEU de Lleida arriba per segon any consecutiu al seu límit de 1.750 usuaris, dels quals més 1.500 persones continuen de cursos anteriors.
“Encara que ens agradaria poder satisfer tota la demanda, com a associació sense ànim de lucre tenim un límit de facturació i, per tant, de places que podem oferir”, va explicar Rué. La inscripció té un preu de 40 € i ofereix conferències, concerts, teatre i excursions. “Les conferències es porten a terme a la sala d’actes del Rectorat, que té capacitat per a unes 300 persones”, va assenyalar, i va afegir: “Ens agradaria traslladar-nos a una sala més gran, com l’Auditori Enric Granados, estem pendents de reunir-nos amb la Paeria per traslladar la demanda”, va afirmar Rué.
El proper mes comencen les obres a la sala d’actes del Rectorat “que es prolongaran fins a l’octubre, de manera que haurem de buscar un altre espai, al campus de Cappont, almenys durant el primer mes d’activitat del curs”, va apuntar Rué. Abans, el 30 de setembre, està previst l’acte d’inauguració a l’Auditori en el qual s’homenatjarà el pianista lleidatà Ricard Viñes, en el marc dels actes del 150 aniversari del seu naixement.
n L’Aula d’Extensió Universitària de Guissona va celebrar divendres la clausura del curs 2024-2025 amb una conferència i concert a càrrec del pianista i compositor lleidatà Antoni Tolmos. El solista va interpretar una selecció de boleros i cançons d’amor que va anar presentant i explicant en la seua actuació. Al llarg de tota la temporada, l’AEU de Guissona ha comptat amb 136 alumnes inscrits i ha programat una desena d’activitats.