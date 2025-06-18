COOPERACIÓ
Donar visibilitat als campaments sahrauís
Sàhara Ponent i la Paeria organitzen un projecte, en col·laboració amb la UdL, perquè periodistes lleidatans coneguin de primera mà la realitat als camps de Tindouf
El Col·legi de Periodistes de Lleida va acollir ahir la presentació del projecte Lleida amb el Sàhara, que pretén donar a conèixer la situació dels camps de persones refugiades sahrauís ubicats a Tindouf (Algèria). Es tracta d’una iniciativa de l’Associació Amics del Sàhara de les Terres de Ponent i l’ajuntament de Lleida amb la col·laboració de la Universitat de Lleida (UdL).
Per a això, la proposta inclou el viatge de periodistes i estudiants de Comunicació i Periodisme Audiovisual als campaments per conèixer de primera mà el dia de dia dels refugiats. Així mateix, es busca que les persones que visquin aquesta experiència puguin ser “agents sensibilitzadors” sobre aquesta realitat. També serviria com a experiència per als alumnes que estan estudiant Comunicació poder compartir-la amb professionals del món periodístic.
Val a recordar que Sàhara Ponent també organitza aquest any una nova edició del programa Vacances en Pau, en el qual es preveu l’arribada de 14 menors procedents dels camps sahrauís que passaran els mesos de juliol i agost a Lleida ciutat i altres municipis del pla. Durant la seua estada a Ponent, aquests nens viuen com un membre més de les famílies d’acollida, participant en actes socials i institucionals, familiaritzant-se amb nous costums i podent rebre atenció mèdica general i, si ho necessiten, especialitzada. Sobre això, l’Associació Melhfa també va fer una crida a la ciutadania per acollir aquest estiu nens i nenes sahrauís a la Segarra.
Les persones interessades a participar en la iniciativa AcullUnSomriureSahrauí s’hauran de posar en contacte amb l’associació a través del correu electrònic associaciomelhfa@gmail.com o del telèfon 659 466 701.