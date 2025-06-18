Els alumnes de 1r d’ESO del Col·legi Mater Salvatoris triomfen amb el musical 'Beauty and the Beast' al Teatre de l’Acadèmia Mariana de Lleida
Els alumnes de 1r d'ESO del Col·legi Mater Salvatoris de Lleida han aconseguit un èxit remarcable amb la representació del musical 'Beauty and the Beast', interpretada completament en anglès els dies 11 i 12 de juny. L'espectacle, que ha omplert les dues funcions celebrades al Teatre de l'Acadèmia Mariana, s'emmarca dins del Programa d'Anys Intermedis del Batxillerat Internacional, una iniciativa pedagògica que aposta per una formació integral on les arts escèniques hi juguen un paper fonamental.
Aquest projecte interdisciplinari, inspirat en models educatius anglosaxons, ha integrat diverses matèries com llengua anglesa, música, educació visual i plàstica, i tecnologia. Durant mesos, els joves han treballat intensament per oferir una actuació que ha sorprès el públic per la seva qualitat, mostrant una notable solvència escènica i un domini destacat de l'idioma. "Ha estat una experiència inoblidable. Hem après molt i, a més, ens ho hem passat molt bé", ha explicat una de les alumnes participants, visiblement emocionada després de la funció.
Els docents han valorat molt positivament el resultat obtingut: "Els alumnes han demostrat una capacitat de treball i implicació excepcionals. Han fet seu el projecte, i el resultat ha superat totes les nostres expectatives", ha destacat un dels professors responsables de la iniciativa.
Més enllà de l'aspecte artístic i educatiu, la representació ha incorporat també una dimensió solidària. El centre ha promogut la venda de localitats de "Fila zero" per recaptar fons destinats a finançar la medicació d'una alumna del Col·legi Mater Salvatoris de Kalalé, al Benín, afectada per una malaltia greu i els pares de la qual no poden assumir el cost del tractament.
"Ens fa molta il·lusió saber que, amb el nostre treball, també estem ajudant algú que ho necessita", ha comentat un altre estudiant, reflectint l'esperit solidari que ha caracteritzat tot el procés de creació i representació del musical.
Amb aquesta iniciativa, el Mater Salvatoris referma el seu compromís amb un model educatiu global, creatiu i solidari, que situa l'alumnat al centre d'un aprenentatge significatiu que va més enllà de les aules convencionals.