L’arbre mil·lenari que potencia la memòria i pots conrear a casa
Conegut com a “fòssil vivent”, aquest arbre originari de la Xina destaca per les seues propietats cognitives i antioxidants, a més de la seua resistència i facilitat de cultiu en jardins o testos
El Ginkgo biloba, una de les espècies vegetals més antigues del planeta Terra, destaca per les seues propietats per millorar la salut cerebral i la memòria. Originària de Xina i utilitzada durant segles en la medicina tradicional oriental, aquesta planta mil·lenària s’ha consolidat com un recurs natural eficaç per potenciar les funcions cognitives, millorar la circulació sanguínia i aportar beneficis antioxidants a l’organisme. El més interessant és que, amb les cures apropiades, qualsevol persona pot conrear aquesta espècie, ja sigui al jardí o en testos.
Aquesta espècie vegetal, considerada un autèntic fòssil vivent pels botànics, ha sobreviscut pràcticament sense canvis durant més de 200 milions d’anys. La seua resistència i longevitat l’han convertit en un símbol de vida i salut en nombroses cultures orientals. Els extractes de les seues fulles en forma de ventall es fan servir habitualment en suplements i preparats herbals dirigits a millorar la memòria i la concentració, especialment en persones d’edat avançada, encara que els seus beneficis s’estenen a qualsevol franja d’edat.
Els estudis científics moderns han confirmat moltes de les propietats que la medicina tradicional xinesa atribuïa al Ginkgo biloba, com la seua capacitat per dilatar els vasos sanguinis, millorant així el flux de sang cap al cervell i altres òrgans. A més, els seus potents antioxidants protegeixen les cèl·lules nervioses del dany causat pels radicals lliures, la qual cosa podria explicar els seus efectes positius sobre la funció cognitiva i el seu paper potencial en la prevenció del deteriorament mental associat a l’edat.
Beneficis comprovats del Ginkgo biloba per a la salut
L’interès per conrear aquesta espècie a casa va més enllà del seu valor ornamental i la seua bellesa estètica. El Ginkgo biloba ofereix múltiples beneficis per a la salut que han estat verificats científicament:
Millora de la circulació sanguínia: Els extractes de Ginkgo contenen flavonoides i terpenoides que milloren el flux sanguini en dilatar els vasos sanguinis i reduir la viscositat de la sang. Aquesta propietat resulta especialment beneficiosa per a les persones amb problemes circulatoris perifèrics.
Potenciació de la funció cognitiva i la memòria: Nombrosos estudis suggereixen que el consum regular d’extractes de Ginkgo pot millorar la concentració, l’atenció i la memòria, tant en joves com en ancians. Es creu que això es deu a la seua capacitat per augmentar el flux sanguini cerebral i protegir les neurones.
Acció antiinflamatòria i antioxidant: Els compostos presents en el Ginkgo biloba neutralitzen els radicals lliures i redueixen la inflamació en l’organisme, la qual cosa contribueix a prevenir malalties cròniques i a alentir el procés d’envelliment cel·lular.
Guia pràctica per conrear Ginkgo biloba a casa
Conrear aquesta planta mil·lenària no només proporciona un element decoratiu únic, sinó també accés a les fulles fresques per a la preparació d’infusions i remeis naturals. A continuació, una guia detallada per aconseguir-ho amb èxit:
Condicions climàtiques òptimes
El Ginkgo biloba s’adapta millor a climes temperats, amb hiverns relativament freds i estius moderats. A Espanya, creix adequadament en zones com la cornisa cantàbrica, el Pirineu, Sierra de Guadarrama i altres regions muntanyoses. No obstant, amb les cures apropiades, pot adaptar-se a entorns urbans més càlids, sempre que s’evitin les temperatures extremadament altes durant períodes prolongats.
Aquesta espècie mostra una sorprenent resistència a la contaminació atmosfèrica, la qual cosa la converteix en una excel·lent opció per a jardins urbans. De fet, és un dels arbres més utilitzats en l’arboricultura urbana de ciutats com Madrid, Barcelona o València, precisament per la seua capacitat per suportar condicions adverses.
Característiques del terra recomanat
Per a un desenvolupament òptim, el Ginkgo biloba necessita un substrat amb bon drenatge, fèrtil i amb un pH lleugerament àcid o neutre (entre 5,5 i 7,0). Una barreja equilibrada pot incloure:
- 60% de terra vegetal de qualitat
- 20% d’humus de cuc o compost madur
- 20% de sorra gruixuda o perlita per facilitar el drenatge
Aquest tipus de barreja garanteix tant la retenció de nutrients com l’adequada oxigenació de les arrels, factors crucials per al desenvolupament saludable de la planta a llarg termini.
Procés de plantació pas a pas
El cultiu pot iniciar-se mitjançant llavors o, de forma més pràctica per al jardiner aficionat, a través de plantones ja desenvolupats disponibles en vivers especialitzats.
Si s’opta per la plantació al jardí, convé considerar que el Ginkgo biloba pot assolir fins a 20 metres d’altura en la seua maduresa, per la qual cosa s’ha d’ubicar a una distància mínima de 4 metres respecte a altres plantes o estructures. Les èpoques més favorables per a la plantació són el principi de la primavera o la tardor, quan les condicions climatològiques són més suaus.
Durant les primeres setmanes després de la plantació, és fonamental mantenir el substrat humit però no embassat. Una capa d’humus orgànic al voltant de la base de la planta contribuirà a conservar la humitat i protegir les arrels joves.
Cultiu del Ginkgo biloba en test: tècniques específiques
Per als qui disposen d’espai limitat, el cultiu en contenidor representa una alternativa viable durant els primers anys de desenvolupament de la planta. Es recomana utilitzar testos de gran volum (mínim 50 litres) amb orificis de drenatge adequats.
La ubicació ideal és un lloc que rebi abundant llum solar directa durant almenys 6 hores diàries. Amb el temps, la planta necessitarà ser trasplantada a terra per continuar el seu desenvolupament normal, encara que mitjançant podes regulars pot mantenir-se en contenidor durant diversos anys, creant fins i tot exemplars tipus bonsai de gran valor ornamental.
Cures essencials: reg i fertilització
El manteniment adequat d’un Ginkgo biloba inclou un règim específic de reg i abonat:
Reg durant la fase d’establiment: En els primers mesos, proporcionar aigua amb regularitat però sense saturar el substrat, permetent que la capa superficial s’assequi lleugerament entre regs.
Reg de plantes establertes: Una vegada arrelada, aquesta espècie mostra notable tolerància a períodes de sequera moderada, encara que l’ideal és mantenir el substrat amb una humitat lleugera però constant, especialment durant els mesos càlids.
Programa de fertilització: Aplicar abonament orgànic cada tres mesos, combinant compost, farina d’ossos i fertilitzant equilibrat NPK 10-10-10. Durant la tardor, suspendre la fertilització per permetre que la planta entri en repòs vegetatiu adequadament.
Quant tarda a desenvolupar-se el Ginkgo biloba?
El creixement d’aquesta espècie és notablement lent en comparació amb altres arbres ornamentals. Els primers signes evidents de desenvolupament ornamental solen apreciar-se a partir del segon o tercer any, destacant especialment l’espectacular coloració daurada que adquireixen les fulles durant la tardor abans de caure.
La maduresa reproductiva s’assoleix aproximadament als 15 anys, encara que el Ginkgo biloba és extraordinàriament longeu, podent viure diversos segles. De fet, existeixen exemplars a la Xina i el Japó amb més de 1.000 anys d’antiguitat que continuen creixent amb vigor.
Resistència i fortalesa del Ginkgo biloba
Una de les característiques més destacables d’aquesta espècie és la seua excepcional resistència a plagues, malalties i condicions ambientals adverses, inclosa la contaminació urbana. Aquesta qualitat el converteix en una opció excel·lent per a entorns urbans i zones amb qualitat de l’aire compromesa.
No obstant, per garantir un desenvolupament òptim i una planta vigorosa, convé observar algunes precaucions bàsiques:
- Assegurar un drenatge eficient del substrat per evitar problemes de putrefacció radicular
- Proporcionar exposició solar adequada
- Realitzar podes ocasionals per controlar la forma i mida, especialment en exemplars conreats en contenidor
Quines plantes medicinals complementen al Ginkgo biloba?
Per als qui desitgin crear un jardí medicinal complet, el Ginkgo biloba pot complementar-se amb altres espècies que també beneficien la salut cognitiva i cerebral, com el romer (Rosmarinus officinalis), reconegut per les seues propietats per millorar la memòria i la concentració, o la melissa (Melissa officinalis), apreciada pels seus efectes calmants sobre el sistema nerviós.
Aquestes combinacions no només creen un espai verd estèticament atractiu, sinó també una autèntica farmaciola natural amb múltiples aplicacions terapèutiques que poden integrar-se en la vida quotidiana mitjançant infusions, extractes i altres preparats casolans.
Per què el Ginkgo biloba és considerat un fòssil vivent?
El Ginkgo biloba pertany a una família de plantes que va aparèixer fa aproximadament 290 milions d’anys. Mentre que altres espècies relacionades es van extingir, el Ginkgo ha romàs pràcticament sense canvis durant més de 200 milions d’anys, com demostren els fòssils trobats.
Aquesta extraordinària supervivència a través de les eres geològiques, incloent esdeveniments d’extinció massiva, ha portat els científics a qualificar-lo com un autèntic "fòssil vivent". La seua resistència i adaptabilitat són precisament les característiques que el converteixen en un cultiu tan valuós i significatiu, tant des del punt de vista botànic com medicinal.