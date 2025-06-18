Solidaritat contra el càncer infantil
L’Associació Neuroblastoma per Leire va instal·lar ahir una taula informativa al gimnàs Ekke per donar visibilitat al càncer infantil i poder recaptar fons per a la investigació. L’entitat va comptar amb la col·laboració del gimnàs i de Vila&Bach Associats, que els va cedir el seu espai per poder instal·lar el punt d’informació, cosa que van agrair. L’entitat va ser creada fa tres anys per Silvia Barrieras i David Sanz, pares de Leire, que va morir als 3 anys a causa d’un neuroblastoma. Aquests pares organitzen diferents activitats per recaptar fons.