METEOROLOGIA
Continua la calor sufocant a les comarques lleidatanes
La calor sufocant es va tornar a deixar notar a Lleida i comarques durant la jornada d’ahir i alguns punts del pla van arribar a superar els 37ºC.
És el cas d’Alcarràs, que ahir a la tarda es va convertir en el lloc més calorós de Catalunya amb 37,7 graus, seguit de Lleida (37,6), Torres de Segre (37,5) i Seròs (37,1).
Quant a jornada d’avui, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) mantindrà l’avís per altes temperatures en un total de 31 províncies de l’Estat, entre elles, Lleida i Tarragona.
Per la seua part, Osca i Saragossa, estaran en avís taronja (un grau més en l’escala d’alerta de l’AEMET). A més a més, el ministeri de Sanitat va emetre ahir el primer avís de nivell roig per calor, que implica un risc alt per a la salut tant per a la població general com la vulnerable, en zones d’Astúries i Cantàbria.