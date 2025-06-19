SEGRE

Directe | L'energia, protagonista de les segones jornades Lleida 2050

El grup SEGRE i la Fundació Horitzons 2050 organitzen pel proper 19 de juny unes jornades del cicle “Lleida 2050”, que en aquesta ocasió estaran dedicades a l’energia. En concret, el títol de l’esdeveniment és “L’energia: on, com quan i quanta”. Seran les segones jornades “Lleida 2050” després de l’èxit de les inaugurals dedicades a l’aigua i els seus usos.

El programa previst al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont de la UdL serà el següent:

INTRODUCCIÓ: Dades sobre consum general i per sectors a Ponent i l’Alt Pirineu. Orígens de l’Energia i viabilitat futura. Acte presentat per Judith Montoy, de LleidaTV.

9.30 h. INAUGURACIÓ:

Paco Boya. Secretario General para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

10.00 – 11.30 h. EL MODEL ENERGÈTIC DE CATALUNYA

Modera: Joan Tort

Ramon Tremosa. Doctor en economia

Jordi Sarradell Pàmies. Responsable de regulació d’ENDESA a Catalunya

Antoni Tahull. Enginyer Industrial, membre de la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

11.30 – 12.15 h. PAUSA CAFÈ

12.15 -13.45 h. CAP A LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

Modera: Òscar Fernández

Núria Cervós. Presidenta Gremi Constructors Terres de Lleida

Luisa F. Cabeza. Directora de l’Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES) de la UdL

Marta Gràcia. Membre del Consell Rector de la Cooperativa Energètica de Balenyà Sostenible

13.45 – 15.00 h. DINAR NETWORKING

15.00 – 16.00 h. RENOVABLES I AUTOSIFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Modera: Maricel Benabarre

Andreu Puig. Cap d’Enginyeria i Energia de BonÀrea

Jaume Morron. Gerent d’EolicCat i Director de dialEc

Jordi Jové Aresté. President d’Alcarràs Bioproductors

16.15 – 17.15 h. LLUM DESPRÉS DE LA FOSCOR

Modera: Laura Alcalde

Jordi Casas. Director d’operacions i manteniment de la xarxa de distribució d’ENDESA a Catalunya

Enric Betran. Coordinador del OTEC-Lleida (Oficina de Transició Energètica Col·legial del Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida)

Antonio Turiel. Investigador i científic del CSIC

17.30 – 18.30 h. LA DESCARBONITZACIÓ A L’EMPRESA

Modera: Raúl Ramírez

Narciso Pastor. Vicerector d’Infraestructures UdL

Santi Martínez. President de l’Energètica

Carles Grau. Director d’Energia d’Energia Nufri

Néstor Gutierrez. CEO Atlas Energía

18.30 h. CLOENDA:

Marta Morera. Directora General d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

