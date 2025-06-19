Júlia Montoliu: la millor de la selectivitat de fa 10 anys, a l'Índia per a una farmacèutica danesa
L'exalumna, amb 9,55 a la fase general, recorda la seva trajectòria acadèmica i professional, des dels seus estudis de Farmàcia i Nutrició fins al seu present laboral a l'estranger
Després de parlar de la selectivitat, toca parlar de les millors notes de la selectivitat. És per això que avui anem una dècada enrere i parlem amb Júlia Montoliu, qui va aconseguir la millor nota de la selectivitat a Lleida l'any 2015 amb un 9,55 (sobre 10) a la fase general. Actualment Montoliu es troba a l'Índia treballant per a una empresa farmacèutica danesa, completant una de les rotacions d'un programa de desenvolupament professional de dos anys.
"Recordo especialment els dies previs als exàmens: les hores a la biblioteca, els nervis, comentar els exàmens amb els companys... Tot això coincidint amb l'arribada de l'estiu", explica a SEGRE. Tot i la pressió d'aquells moments, confessa que hi va anar "bastant tranquil·la" perquè sabia que podia accedir a la universitat que volia, fet que li va permetre afrontar les proves amb més claredat.
De Lleida a Navarra: els inicis acadèmics
Després de ser la nota més alta, va decidir estudiar Nutrició i Dietètica a la Universitat de Navarra, atreta pel seu potent centre d'investigació. "Volia fer recerca en nutrició i em va semblar una bona oportunitat", assenyala. Més endavant, buscant nous reptes, es va decantar pel doble grau de Farmàcia i Nutrició, acabant finalment amb la doble titulació de farmacèutica i dietista.
Llavors, la seva inquietud la va portar fins a Dinamarca, on va cursar un màster en enginyeria farmacèutica. "Vaig estar-hi dos anys, estudiant i treballant alhora", detalla. Des del setembre passat, treballa a l'Índia per a una empresa farmacèutica danesa en un "Graduate Program" que li permet conèixer diferents departaments. Avui Montoliu desenvolupa la seva activitat professional a l'àrea regulatòria del sector farmacèutic. "Estem en contacte amb les agències sanitàries i ens assegurem que tot compleixi els requisits legals per comercialitzar medicaments. És un àmbit molt interessant", manifesta l'exestudiant de l’escola Vedruna de Balaguer.
Pel que fa al seu futur professional, Montoliu reconeix que es troba encara en una fase d'aprenentatge i descobriment: "Acabo d'entrar en el món de la indústria farmacèutica i encara estic descobrint en quina àrea puc aportar més o em sento més còmoda. A curt termini, vull entendre bé el sector i saber on encaixo millor".
L'èxit a la selectivitat: esforç i tranquil·litat
Respecte a la seva fita acadèmica de fa deu anys, Montoliu atribueix l'èxit principalment a la seva dedicació: "Crec que, sobretot, vaig treballar molt. Em vaig preparar moltíssim, vaig fer tots els exàmens que vaig poder trobar, i vaig estudiar molt intensament". Tot i això, reconeix que la seva tranquil·litat davant les proves va ser un factor diferencial.
Això si, deu anys després encara dubta quan se li pregunta per la polèmica d’aquell 2015 en la pregunta de català: “Que què és una catàfora? Doncs encara no ho sé”.
Júlia Montoliu valora positivament la seva trajectòria fins ara: "Ha estat una mica inesperada: no hauria dit mai que acabaria fent Farmàcia, ni que aniria a Dinamarca i a la Índia, ni que treballaria a la indústria farmacèutica". També reconeix que haver obtingut aquella destacada qualificació a la selectivitat li ha obert portes, tot i que no ho considera "un trampolí decisiu" sinó "una peça més, un reconeixement que potser m'ha donat més oportunitats".