PRÈVIA
Més seguretat per Sant Joan
Interior activarà 5.100 mossos a Catalunya i reforçarà els dispositius de Bombers i Agents Rurals per a la revetlla. La Paeria autoritzarà les fogueres i casetes de petards entre avui i demà
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va anunciar ahir l’activació de 5.100 Mossos d’Esquadra, un reforç de Bombers amb tots els efectius possibles, i 450 efectius d’Agents Rurals a tot Catalunya per a la revetlla de Sant Joan, que se celebrarà dilluns. Així mateix, va aprofitar per demanar responsabilitat a la ciutadania de cara a evitar incendis i incidents pel llançament de pirotècnia. La consellera també va presentar en roda de premsa la campanya “No petis la revetlla” de Protecció Civil.
Es tracta d’un conjunt de consells i indicacions per evitar la compra de petards en llocs no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc i no encendre fogueres en punts no autoritzats. Parlon va detallar que es reforçaran unitats de Mossos com la Brigada Mòbil (Brimo), l’Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), Trànsit, Tedax i la unitat de Drons. També va indicar que la vigilància policial anirà orientada a prevenir la presència d’armes blanques a la via pública, així com en l’atenció de possibles situacions de violència sexual, amb la col·laboració d’ajuntaments i organismes provincials que establiran punts lila per activar les denúncies.
D’altra banda, es desplegaran 195 controls de seguretat ciutadana a tot el territori català i 66 específics de trànsit, on 412 agents faran tests d’alcohol i drogues. La conselleria ho va descriure com una “campanya intensiva” per evitar els accidents, ja que Parlon va reconèixer que l’any ha començat amb males dades.
Paral·lelament, ahir va concloure el termini de presentació de sol·licituds per vendre productes de pirotècnia en casetes de carrer, així com de l’encesa de fogueres a Lleida ciutat. La Paeria preveu publicar entre avui i demà les autoritzacions per a les dos candidatures.
n El Gremi de Forners de les Terres de Lleida va presentar ahir la seua campanya de coques de Sant Joan i de coca de recapte al Parc Agrobiotec de la capital del Segrià, amb l’Associació de Productors de l’Horta i Postureig de Lleida. El president de l’associació, Toni Frías, va assegurar que els professionals preveuen una bona campanya i que esperen una gran acollida per part del públic. La coca de Sant Joan representa l’esperit del territori com cap altra, i compta amb ingredients de proximitat, segons Frías.
n La Pobla de Segur va celebrar dimarts a la nit les falles en honor a la Verge de la Ribera. Fallaires i pubilles es van trobar a la recentment inaugurada escultura de l’avinguda de l’Estació –precisament, en homenatge a la tradició i a aquells que la mantenen viva– i van descendir des de la muntanya de Santa Magdalena amb les falles enceses. La comitiva va arribar a la plaça de la Pedrera per a l’ofrena floral davant de l’església de la Mare de Déu de Ribera. La vetllada va acabar amb un sopar i un concert.
n L’associació de veïns del barri del Secà de Sant Pere de Lleida va denunciar ahir l’acumulació de residus inflamables a l’emplaçament destinat per encendre la foguera de Sant Joan, al carrer de la Llum. “Sembla un abocador”, va denunciar el president de l’entitat, José Carreiro. “És culpa de l’incivisme de la gent, que ha deixat fins matalassos. Nosaltres no podem controlar tot el que s’abandona”, va assegurar a aquest diari. “La Paeria ens va advertir que ens podria caure una multa i ahir va retirar els residus.” El consistori va explicar que col·locarà una tanca i que la Guàrdia Urbana vigilarà la zona fins dilluns per detectar i sancionar abocaments irregulars.