FESTES
La Terra serà la protagonista del XXVIII Mercat Romà de Guissona
La festa tindrà lloc del 14 al 19 de juliol
Guissona es transformarà en la ciutat romana de Iesso per a la XXVIII edició del Mercat Romà del 14 al 19 de juliol, una de les recreacions històriques més emblemàtiques de Ponent. Aquest any la festa tindrà com a eix temàtic la Terra entesa com a força protectora, font de vida i referent espiritual, amb una programació que integra cultura, tradició, gastronomia i dinamització local. En aquesta edició el gegant Bacus, una de les figures més icòniques, compleix el seu quinzè aniversari i estrenarà un ball amb música pròpia per celebrar-ho.
Del 14 al 17 de juliol se celebraran els Capvespres a la Romana amb la Cercavila Inaugural amb l’arribada del Cèsar i la Cleòpatra i la recreació de la venda d’esclaus, concert de soul, funk i jazz amb Jessica Abu i teatre contemporani amb l’obra Spanish (H)omelete sobre la masculinitat actual. El 16 de juliol tindrà lloc la segona edició de la Bakanaleta, una festa dedicada als més petits. El dijous de Capvespres arribarà l’esperat sopar romà amb la Associació Gastronòmica La Manduca amb receptes inspirades en la cuina de l’antiga Roma.
El divendres 18 de juliol arrancarà el mercat d’artesania amb més de 40 parades, activitats infantils, espectacles, cercaviles i el Correbacus amb la Txaranga Besumeta. A la nit hi haurà concert de Pascual i Els Desnatats i DJ Kuartos'00.
Finalment, el dissabte 19 de juliol la festa culminarà amb la desfilada de legions de Juli Cèsar i el seguici de la reina Cleòpatra. Ja entrada la tarda, se celebrarà la cercavila amb el Déu Bacus i l’espectacle de dansa a càrrec de la Jove Companyia de Dansa Montse Esteve com a prèvia a la XXX edició de la Bacanal.