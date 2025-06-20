La beguda natural que es pot preparar a casa: enforteix els ossos i ajuda a prevenir malalties neurodegeneratives
Destaca pel seu alt contingut en antioxidants i minerals essencials que poden prevenir malalties neurodegeneratives
El liquat de pruna es posiciona com una alternativa natural i efectiva per enfortir la salut òssia i potencialment ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer i el Parkinson. Els estudis més recents avalen que aquesta beguda, preparada a base de prunes fresques o panses, aporta una significativa quantitat d’antioxidants, fibra, polifenols i minerals essencials que contribueixen a millorar la densitat mineral òssia i protegir el cervell davant el deteriorament associat a l’envelliment.
Les investigacions científiques assenyalen que el consum habitual de pruna pot revertir parcialment el dany ossi en fases inicials d’osteoporosi, especialment en dones que han superat la menopausa. Això es deu al seu contingut en polifenols i bor, un mineral que facilita la metabolització del calci, magnesi i vitamina D, elements fonamentals per mantenir uns ossos sans. Alhora, les seues propietats antioxidants combaten l’estrès oxidatiu i la inflamació cel·lular, processos estretament vinculats amb el desenvolupament de patologies neurodegeneratives.
Els polifenols presents en les prunes tenen la capacitat de neutralitzar els radicals lliures i disminuir la inflamació neuronal, factors determinants per conservar la funció cognitiva en bon estat. A més, la seua aportació en potassi contribueix a preservar la comunicació entre les cèl·lules cerebrals, la qual cosa podria traduir-se en una millor salut cerebral a llarg termini.
Perfil nutricional complet: vitamines i minerals en abundància
Segons detalla un informe publicat per 'Healthline', tant les prunes fresques com les panses contenen més de 15 vitamines i minerals diferents, entre els quals destaquen la vitamina C, vitamina K, magnesi i vitamina B6. Les prunes panses, concretament, presenten un contingut més gran en calories, fibra i carbohidrats, i han estat associades amb beneficis específics com l’alleujament del restrenyiment i la millora de la salut òssia a llarg termini.
"Els antioxidants presents en aquests fruits, especialment els polifenols tipus antocianines, podrien reduir significativament el risc de patir malalties cròniques com la diabetis i problemes cardiovasculars", assenyala l’informe. A més, la fibra que contenen ajuda a controlar els nivells de glucèmia, alentint l’absorció de carbohidrats després dels àpats, la qual cosa resulta especialment beneficiós per a persones amb diabetis o prediabetis.
El perfil nutricional de la pruna la converteix en una opció ideal per incorporar a la dieta diària, no només en forma de liquat sinó també com a complement en amanides, iogurts o fins i tot en plats salats. La seua versatilitat culinària facilita el seu consum regular, maximitzant així els seus beneficis per a la salut.
Com preparar un liquat de pruna nutritiu i deliciós
Per als qui desitgin incorporar aquest fruit a la seua alimentació diària, 'Infobae' proposa una recepta senzilla però completa que permet aprofitar al màxim les propietats de la pruna en format líquid:
Ingredients necessaris:
- 1 tassa de prunes sense llavors (aproximadament 150 grams)
- 1 vas de llet, que pot ser d’origen animal o vegetal segons preferències (250 ml)
- 1 culleradeta de mel com a edulcorant natural (opcional)
- Mig plàtan per aportar cremositat i dolçor addicional (opcional)
- Una mica de canyella per potenciar el sabor i aportar propietats antiinflamatòries
Procés d’elaboració:
1. Introduir tots els ingredients a la liquadora
2. Batre fins aconseguir una textura homogènia sense grumolls
3. Servir preferiblement fred per millorar el seu sabor
Aquest liquat no només resulta nutrient sinó que pot funcionar perfectament com un esmorzar energètic per començar el dia amb vitalitat o com un refrigeri saludable a mitja tarda, aportant energia sostinguda gràcies a la seua combinació de nutrients.
Per què les prunes protegeixen el cervell de l’envelliment?
Els últims estudis neurològics han posat de manifest que els compostos bioactius presents en les prunes, particularment els polifenols, exerceixen un efecte neuroprotector significatiu. Aquests components actuen com a escuts cel·lulars davant el dany oxidatiu, un dels principals mecanismes implicats en el desenvolupament de malalties neurodegeneratives.
"L’acció antioxidant de les prunes resulta especialment rellevant en el teixit cerebral, altament susceptible a l’estrès oxidatiu a causa del seu elevat consum d’oxigen i la seua riquesa en àcids grassos poliinsaturats," expliquen els experts. Aquesta protecció podria traduir-se en una menor acumulació de plaques amiloides i cabdells neurofibril·lars, característics de malalties com l’Alzheimer.
A més, el contingut en potassi de les prunes contribueix al manteniment de la funció neuronal òptima, facilitant la transmissió d’impulsos nerviosos i prevenint l’excitotoxicitat, un fenomen que pot desencadenar la mort neuronal en contextos patològics.
Quan és millor consumir el liquat de pruna?
Els nutricionistes recomanen consumir el liquat de pruna preferentment en dejú o com parteix de l’esmorzar per maximitzar l’absorció dels seus nutrients. No obstant, també pot resultar beneficiós com a refrigeri postentrenament, ja que el seu contingut en carbohidrats i proteïnes (si s’elabora amb llet) afavoreix la recuperació muscular.
Per als qui busquen millorar el seu trànsit intestinal, s’aconsella prendre aquest liquat a la nit, permetent que la fibra actuï durant les hores de descans. Tanmateix, és important recordar que cada organisme respon de manera diferent, per la qual cosa convé ajustar el moment de consum segons les necessitats individuals.