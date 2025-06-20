GASTRONOMIA
Nova FP per formar carnissers i xarcuters i frenar el tancament de botigues a Lleida
Conveni amb l’Escola d’Hoteleria per assegurar el relleu generacional. El gremi destaca que són negocis rendibles
El Gremi de Cansaladers i Xarcuters de Lleida i l’Escola d’Hoteleria van presentar ahir un grau mitjà d’elaboració de productes alimentaris que començarà el 12 d’octubre i en la primera edició comptarà amb 33 places. Aquesta iniciativa arriba arran de la falta de relleu generacional que amenaça el futur d’aquests negocis, segons indica un estudi realitzat pel Gremi de Cansaladers i Xarcuters.
De 201 que estaven censats a Lleida, 49 han tancat els últims tres anys i es preveu que 64 no continuaran els pròxims cinc o deu, la qual cosa suposarà en quinze anys una reducció del 56% dels comerços, segons indica l’informe.
L’oportunitat d’“impulsar un treball personalitzat i artesanal de la mà de la innovació, l’especialització en el sector i donant valor als seus productes en un mercat desconegut per a molts, amb propietaris a punt de jubilar-se i dificultats per trobar personal que es comprometi amb el traspàs d’aquests negocis”, els ha portat a crear “un cicle de dos anys amb moltes possibilitats de futur, pràctiques en empresa i amb l’objectiu de posar de relleu un negoci molt rendible i la cultura de gastronomia de proximitat”, va afirmar Neus Brenuy, directora de l’escola, que va presentar aquests estudis amb Oriol Tarrats i Marc Farràs, secretari del gremi a Barcelona i president del gremi a Lleida, respectivament.