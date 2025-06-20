Usuaris de Down Lleida preparen la representació d’un musical
El grup Urban Dance de Down Lleida posarà en escena el dijous 26 de juny Mamma Mia! El Musical, que tindrà lloc al CaixaForum (avinguda Blondel, 3). Els participants (a la foto) van fer un primer assaig ahir, en què van demostrar la seua passió per prendre part en aquesta obra basada en la pel·lícula Mamma Mia! (2008). Down Lleida referma així l’aposta per la inclusió d’aquestes persones, en el seu objectiu per promoure la igualtat d’oportunitats.