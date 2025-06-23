Balaguer s’afegeix a la Diada de la Sardana amb una ballada popular
Balaguer va celebrar ahir el Dia Universal de la Sarnada per posar en relleu la tradició sardanista del país. L’acte, que es va celebrar als jardins del santuari del Sant Crist com és tradició, va comptar amb la participació de la cobla Maricel i va incloure la lectura del manifest unitari a càrrec de la compositora Anna Abad. El programa musical va comptar, entre altres peces, amb la sardana del compositor Òscar Barqué, Colla Verge del Miracle, que es va estrenar per commemorar els 60 anys d’aquesta colla i una altra de Joan Moliner. L’acte va comptar amb un esmorzar popular per a tots els assistents.