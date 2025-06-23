SEGRE

La pedra s’acarnissa amb els cereals de la Segarra i fa perillar el 100% de la collita

Els municipis de Sant Ramon i Sant Guim de la Plana, entre els més afectats per la tempesta en una campanya que prometia una bona producció

Aquesta imatge dona idea dels estralls a Sant Guim de la Plana. - @DAVIDGARGANTE

Els serveis meteorològics havien advertit del risc de tempestes carregades amb pedra a les comarques de Lleida i, després de mantenir amb l’ai al cor els pagesos del pla, ahir va acabar acarnissant-se amb poblacions de la Segarra. Entre els municipis més colpejats, segons les primeres estimacions d’agricultors afectats, es troben Sant Ramon i Sant Guim de la Plana, on alguns pagesos donaven ahir per perduda entre el setanta i fins i tot el cent per cent de la collita cerealística.

Tot plegat en una campanya que estava marcada per unes expectatives de bona collita en volums i qualitat després d’anys de pèrdues de producció per la sequera.

Els agricultors podran analitzar millor avui l’abast dels danys a les finques, igual com esperen les estimacions de la conselleria d’Agricultura.

