La pedra s’acarnissa amb els cereals de la Segarra i fa perillar el 100% de la collita
Els municipis de Sant Ramon i Sant Guim de la Plana, entre els més afectats per la tempesta en una campanya que prometia una bona producció
Els serveis meteorològics havien advertit del risc de tempestes carregades amb pedra a les comarques de Lleida i, després de mantenir amb l’ai al cor els pagesos del pla, ahir va acabar acarnissant-se amb poblacions de la Segarra. Entre els municipis més colpejats, segons les primeres estimacions d’agricultors afectats, es troben Sant Ramon i Sant Guim de la Plana, on alguns pagesos donaven ahir per perduda entre el setanta i fins i tot el cent per cent de la collita cerealística.
Tot plegat en una campanya que estava marcada per unes expectatives de bona collita en volums i qualitat després d’anys de pèrdues de producció per la sequera.
Els agricultors podran analitzar millor avui l’abast dels danys a les finques, igual com esperen les estimacions de la conselleria d’Agricultura.