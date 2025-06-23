Protecció Civil activa l'alerta del pla PROCICAT per les altes temperatures previstes a Lleida
El Servei Meteorològic preveu temperatures extremes fins dimecres; Protecció Civil demana protegir els col·lectius vulnerables i seguir les recomanacions per evitar riscos per la salut
Protecció Civil ha activat aquest dilluns el pla PROCICAT per l'episodi de calor intensa que es preveu que duri almenys fins dimecres i que faci que se superin en molts indrets els llindars de calor nocturna. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una onada de calor durant tres dies consecutius a les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental i que dilluns i dimarts també afectarà la Plana de Lleida i dimecres el litoral i prelitoral central i nord. El pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) està en fase 2.
Protecció Civil ha demanat als ajuntaments preveure llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància amb persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
Per fer front als episodis de calor, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i Protecció Civil recomanen hidratar-se molt sovint, evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació, que les persones que treballen a l'aire lliure duguin el cap cobert i beguin més aigua de l'habitual i si se surt a fer esport que sigui en les hores de menys calor.
També es recomana a les persones que no tenen ventiladors o aire condicionat a casa que vagin almenys un parell d'hores a un indret com un centre comercial o equipament públic amb aire condicionat i visitar familiars o persones grans que viuen soles per garantir que s'hidraten i segueixen els consells davant temperatures elevades. En el cas de les mascotes, subratllen que cal pensar en el seu benestar i treure-les a passejar en les hores més fresques i que durant el dia tinguin aigua a l'abast.