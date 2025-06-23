La Seguretat Social pot retirar l'Ingrés Mínim Vital als que no presentin aquest tràmit a final de juny
Un tràmit obligatori que molts beneficiaris passen per alt i que pot tenir importants conseqüències
A falta d’una setmana perquè finalitzi la Campanya de la Renda 2025, la Seguretat Social ha llançat un important recordatori a tots els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV): estan obligats a presentar la declaració de la Renda si volen continuar percebent aquesta prestació, independentment del seu nivell d’ingressos. Aquest requisit, que molts desconeixen, és fonamental perquè l’Administració pugui verificar si els perceptors continuen complint les condicions necessàries per rebre l’ajuda.
El termini per presentar la declaració conclou el pròxim 1 de juliol i, segons adverteix l’organisme públic, els qui no compleixin aquesta obligació fiscal podrien veure suspesa la seua prestació. Aquesta mesura afecta tots els membres de la unitat de convivència que reben l’IMV, incloent aquells que només perceben el Complement d’Ajuda per a la Infància, un aclariment important que molts beneficiaris solen passar per alt.
La declaració de la Renda constitueix un mecanisme essencial perquè la Seguretat Social comprovi si els beneficiaris o les unitats de convivència mantenen les condicions econòmiques que els permeten continuar rebent aquesta prestació no contributiva, que s’abona de forma indefinida mentre es compleixin els requisits establerts.
A diferència de la resta de contribuents, els perceptors del Ingreso Mínimo Vital no poden acollir-se a les excepcions habituals que eximeixen de presentar la declaració. L’Agència Tributària estableix normalment que queden exclosos d’aquesta obligació els qui han tingut rendiments íntegres del treball inferiors a 22.000 euros anuals d’un sol pagador, o ingressos menors de 15.000 euros amb diversos pagadors (sempre que el segon i següents no superin els 1.500 euros).
Tanmateix, aquestes excepcions no apliquen els beneficiaris de l’IMV, que han de complir amb aquest tràmit fiscal independentment de la quantia percebuda. Aquesta obligació naix directament de la percepció de la prestació i constitueix un requisit indispensable per al seu manteniment. La Seguretat Social ha precisat recentment que la retirada definitiva de l’IMV només es produirà si el beneficiari incompleix aquesta obligació durant almenys dos anys consecutius.
En el cas d’unitats de convivència amb menors, els experts d’Hisenda recomanen realitzar una declaració conjunta que inclogui tots els membres, la qual cosa pot resultar més avantatjós fiscalment en determinades circumstàncies.
Com es declara el Ingrés Mínim Vital a la Renda?
Un aspecte que genera nombrosos dubtes entre els contribuents és com incloure correctament l’IMV en la declaració. Aquesta prestació està considerada com a renda exempta fins un límit de 12.600 euros (equivalent a 1,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, IPREM), però s’ha de reflectir sempre al document fiscal.
En cas que, sumant l’IMV i altres ajuts socials, se superi aquest llindar de 12.600 euros, l’excés s’haurà de declarar com a rendiments del treball a les caselles 11-100 del formulari. Aquesta regla també s’aplica a altres ajuts destinats a col·lectius en risc d’exclusió social, com les rendes mínimes d’inserció autonòmiques o els ajuts similars que atorguen comunitats autònomes i ajuntaments.
És important destacar que només es tributa per l’excés sobre els 12.600 euros, no per la totalitat dels ajuts rebuts. Aquesta particularitat fiscal busca protegir les persones en situació de vulnerabilitat econòmica mentre es garanteix el compliment de les obligacions tributàries.
Complement d’Ajuda per a la Infància: també obliga a presentar la declaració
Un dubte freqüent entre els beneficiaris és si els qui només perceben el Complement d’Ajuda per a la Infància, associat a l’IMV, estan igualment obligats a realitzar la declaració. La resposta és afirmativa: la Seguretat Social confirma que tots els perceptors de qualsevol modalitat de l’IMV, inclòs aquest complement específic, han de complir l’obligació fiscal.
Aquest complement, destinat a famílies amb menors a càrrec en situació de vulnerabilitat econòmica, forma part integral del sistema de l’IMV i, per tant, genera les mateixes obligacions fiscals que la prestació principal. La no-presentació de la declaració podria portar la suspensió tant de la prestació bàsica com dels complements associats.
Quines conseqüències té no presentar la declaració sent beneficiari de l’IMV?
Les conseqüències d’incomplir aquesta obligació poden ser greus per a les economies més vulnerables. La Seguretat Social ha establert que la no-presentació de la declaració de la Renda comportarà la suspensió temporal del Ingrés Mínim Vital. Tanmateix, perquè aquesta suspensió es converteixi en definitiva, és necessari que el beneficiari incompleixi aquest requisit durant dos anys consecutius.
Aquesta mesura pretén donar un marge de maniobra als perceptors que, per desconeixement o altres circumstàncies, no hagin presentat la declaració en un exercici concret. No obstant, la reiteració en l’incompliment suposaria la pèrdua definitiva d’una prestació que, per a moltes famílies, constitueix un ingrés essencial per cobrir les seues necessitats bàsiques.
Com afecta l’IMV a altres deduccions fiscals?
Els beneficiaris del Ingrés Mínim Vital han de tenir en compte que la percepció d’aquesta ajuda pot afectar altres deduccions fiscals a les que podrien tenir de dret. En particular, és important considerar el seu impacte en deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendents amb dos fills separats legalment.
Aquestes interaccions entre diferents beneficis fiscals i ajuts socials fan encara més rellevant la correcta presentació de la declaració, ja que un error en aquest sentit podria traduir-se no només en la pèrdua de l’IMV, sinó també en la impossibilitat d’accedir a altres avantatges fiscals a les que es tindria dret.
Què passa si he cobrat l’IMV per error?
Una altra situació que pot generar incertesa és haver rebut l’IMV quan no es complien realment els requisits per a això. En aquests casos, la declaració de la Renda es converteix en una eina per regularitzar la situació, encara que podria implicar l’obligació de tornar les quantitats percebudes indegudament.
La Seguretat Social realitza verificacions periòdiques per comprovar que els beneficiaris continuen complint els requisits, i la declaració de la Renda és un dels principals instruments per a aquest control. Davant del dubte sobre si s’està percebent correctament la prestació, és recomanable consultar amb els serveis d’atenció al ciutadà de la Seguretat Social abans que finalitzi el termini de la campanya fiscal.