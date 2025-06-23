Ni vinagre ni bicarbonat: aquesta és la manera definitiva de netejar el forn
Descobreix com ingredients naturals poden deixar el teu forn lluent, eliminar olors i prolongar la seua vida útil sense productes químics agressius
El forn és un dels electrodomèstics més utilitzats i també un dels que acumula més brutícia amb el pas del temps. Afortunadament, no és necessari invertir en costosos productes químics per mantenir-lo en perfectes condicions. Amb ingredients naturals és possible deixar-lo lluent i lliure d’olors desagradables.
Aquests mètodes de neteja naturals no només resulten més econòmics, sinó també més respectuosos amb el medi ambient i assegurances per a la salut, eliminant el risc de contaminar els aliments amb residus tòxics. La correcta neteja del forn, a més, prolonga la seua vida útil i millora el seu rendiment energètic.
Una neteja regular prevé l’acumulació de greix i restes carbonitzades que, amb el temps, poden provocar malament funcionament i fins i tot riscos per a la seguretat. Els experts recomanen establir una rutina de manteniment que combini neteges superficials freqüents amb tractaments més profunds de forma periòdica.
Cada quant temps hem de netejar el forn?
Els especialistes en electrodomèstics recomanen passar un drap humit després de cada ús, especialment si s’han produït escatxics o vessaments durant la cocció. No obstant, resulta imprescindible realitzar una neteja a fons almenys cada sis mesos per evitar l’acumulació de greix, brutícia i proliferació de bacteris.
La freqüència pot variar segons l’ús que es doni a l’electrodomèstic. Una casa on el forn s’utilitza diàriament requerirà neteges més freqüents que una altra on només es fa servir ocasionalment. Els senyals que indiquen la necessitat d’una neteja profunda inclouen la presència de fum durant el funcionament, olors desagradables o residus visibles a les parets interiors.
Mètodes naturals per a una neteja eficaç
Existeixen diverses opcions per netejar el forn utilitzant productes naturals, adaptables segons el nivell de brutícia i el temps disponible.
Opció 1: Neteja amb sal
La sal comuna resulta ideal per a neteges ràpides quan el forn no presenta una brutícia excessiva. Aquest mètode és especialment efectiu per eliminar taques recents i greix superficial.
Per aplicar aquesta tècnica, és necessari seguir aquests passos:
1. Retirar totes les safates i accessoris de l’interior del forn.
2. Preparar una barreja amb 500 ml d’aigua i 250 grams de sal en un recipient.
3. Distribuir la solució per les parets interiors i la porta de l’electrodomèstic.
4. Deixar actuar entre 15 i 20 minuts perquè la sal dissolgui el greix.
5. Aclarir amb un drap humitejat en aigua neta.
6. En cas de persistir olors desagradables, polvoritzar una barreja de vinagre amb sal i tornar a netejar.
Opció 2: Neteja amb llimó
El llimó té propietats desgreixants i antibacterianes, a més d’aportar una aroma fresca. Aquest cítric resulta especialment efectiu per neutralitzar olors i eliminar el greix incrustat.
El procediment a seguir és:
1. Esprémer entre 2 i 3 llimons, reservant tant el suc com les closques.
2. Col·locar tot en un recipient apte per a forn i afegir-ne aproximadament 1/3 d’aigua.
3. Introduir al forn 120°C durant mitja hora.
4. Permetre que l’electrodomèstic es refredi lleugerament i netejar l’interior amb un drap humit.
5. Per als residus més resistents, utilitzar una espàtula de plàstic com a ajuda.
Un avantatge addicional d’aquest mètode és que permet netejar simultàniament les safates, optimitzant el temps dedicat a la neteja.
Com netejar les safates del forn cremades?
Les safates són elements que acumulen gran quantitat de greix i restes d’aliments carbonitzats. Per a la seua neteja es pot utilitzar sal gruixuda: primer, s’elimina l’excés de greix utilitzant paper de cuina; després, es cobreix la superfície amb sal gruixuda i s’afegeix aigua fins formar una pasta. Després, es deixa reposar durant 30 minuts. A continuació, es frega amb un fregall no abrasiu fins eliminar la brutícia i, finalment, s’aclareix abundantment.
Olors
Després de cuinar aliments amb aromes intenses, com a peix o determinades espècies, poden persistir olors desagradables a l’interior de l’electrodomèstic. El llimó torna a ser l’aliat perfecte per neutralitzar-los.
Per a això, es recomana:
1. Col·locar en una safata aigua amb suc i closques de llimó.
2. Aprofitar la calor residual del forn o encendre'l a temperatura mitjana durant 30 minuts.
3. Una vegada refredat, retirar la safata i passar un drap net per l’interior.
Trucs preventius per mantenir el forn més net
La prevenció sempre resulta més senzilla que la neteja correctiva. Alguns consells útils per mantenir el forn en millors condicions inclouen:
- Folrar les safates amb paper d’alumini o paper d’enfornar abans d’utilitzar-les.
- En extreure els plats cuinats, retirar la safata completa per evitar vessaments accidentals.
- Passar un drap humit després de cada ús, quan el forn sigui temperat.
- Utilitzar tapes o recipients amb tancament hermètic per a aliments que puguin escatxigar.
- Col·locar una safata buida a la part inferior per recollir possibles degotejos.
- Netejar immediatament qualsevol vessament, sense esperar que es carbonitzi.
Per què optar per mètodes de neteja naturals?
Els productes comercials per a la neteja del forn solen contenir substàncies químiques agressives com a hidròxid de sodi o butà, potencialment perjudicials per a la salut respiratòria i la pell. Els mètodes naturals aquí descrits ofereixen alternatives segures, econòmiques i respectuoses amb el medi ambient.
A més, molts usuaris confirmen que l’eficàcia d’aquests ingredients casolans iguala o supera la dels netejadors industrials, especialment quan es combinen adequadament i es permet un temps de prou actuació.
Quines precaucions hem de prendre en netejar el forn?
Independentment del mètode triat, existeixen algunes recomanacions generals de seguretat:
- Assegurar-se que l’electrodomèstic sigui completament fred abans d’iniciar la neteja.
- Desconnectar el forn del corrent elèctric per precaució.
- Utilitzar guants de goma per protegir les mans.
- Ventilar adequadament la cuina durant el procés.
- Evitar barrejar productes de neteja diferents dels indicats, ja que algunes combinacions poden generar gasos tòxics.
- Aclarir minuciosament per eliminar qualsevol residu abans de tornar a utilitzar el forn.
Els forns amb funció d’autoneteja necessiten aquests tractaments?
Els forns equipats amb sistemes d’autoneteja pirolítica o catalítica faciliten considerablement el manteniment, però no eliminen per complet la necessitat de neteges manuals ocasionals. La funció d’autoneteja resulta eficaç per a la brutícia normal, però pot no ser suficient per a taques molt incrustades o vessaments importants.
Fins i tot en aquests models avançats, l’aplicació periòdica d’algun dels mètodes naturals descrits contribuirà a mantenir l’electrodomèstic en òptimes condicions i prolongar la seua vida útil.