Com conduir en moto durant una onada de calor: claus per fer-ho amb seguretat i confort a l’estiu
Motocard ofereix set consells fonamentals per a motoristes que s’enfronten a temperatures extremes, des de l’equipament adequat fins al manteniment de la moto i la hidratació constant
L’actual onada de calor està posant a prova als motociclistes. Amb temperatures molt per sobre de la mitjana i pronòstics que indiquen que la calor extrema continuarà durant tot juliol, segons dades de Meteored, els amants de les dos rodes s’enfronten al repte de disfrutar dels seus vehicles sense comprometre la seua seguretat ni comoditat. Les anomalies tèrmiques registrades a la Península apunten possibles rècords en les properes setmanes, convertint cada trajecte amb moto en un veritable desafiament.
Davant d’aquesta situació climatològica excepcional, els especialistes de Motocard han elaborat una guia amb set recomanacions fonamentals perquè els motoristes puguin continuar gaudint de les seues rutes i desplaçaments habituals. Aquestes pautes combinen la selecció adequada d’equipament, la planificació dels trajectes i mesures pràctiques que poden marcar la diferència quan el termòmetre no dona treva.
Equipament ventilat: seguretat sense renunciar al confort
Els experts insisteixen que, malgrat la calor intensa, no s’ha de prescindir de la protecció adequada. La clau està en seleccionar peces específicament dissenyades per a l’estiu. Les jaquetes amb àmplies zones de malla, com l’Armure Astrid, permeten un flux constant d’aire mentre mantenen la protecció en cas de caiguda. Aquest tipus d’equipament s’ha de complementar amb guants lleugers però resistents, com els Armure Astrid Vented, que combinen transpirabilitat i seguretat.
"És fonamental entendre que circular en màniga curta o sense la protecció adequada no només augmenta el risc en cas d’accident, sinó que paradoxalment pot provocar més sensació de calor per l’exposició directa al sol", assenyalen des del sector. Els pantalons tècnics amb ventilació i les botes específiques per a l’estiu completen un equipament que permet mantenir la temperatura corporal sota control sense renunciar a la seguretat.
Accessoris refrigerants: aliats contra la calor extrema
El mercat ofereix actualment solucions innovadores específicament dissenyades per combatre les altes temperatures. Un dels productes més eficaços és l’armilla refrigerant Alpinestars Cooling Vest, capaç de reduir la temperatura corporal fins 15ºC. Aquest tipus d’accessoris funcionen mitjançant l’evaporació de l’aigua, creant un efecte refrescant que pot durar fins tres dies, segons indica el fabricant.
Per als qui realitzen trajectes llargs, els sotomonos tècnics com el Alpinestars Ride Tech Lite resulten particularment útils. Aquestes peces, dissenyades per portar-se sota l’equipament habitual, faciliten l’evacuació de la suor i mantenen la pell seca, evitant la sensació d’humitat i el malestar associat.
Proteccions perforades: seguretat que respira
Les proteccions corporals són elements no negociables en la seguretat del motorista, independentment de la temperatura exterior. Tanmateix, existeixen opcions específiques per a l’estiu que combinen la màxima protecció amb una adequada ventilació. La protecció dorsal Armure Perforated Back Protector, per exemple, està fabricada amb materials lleugers i compta amb un disseny perforat que permet la circulació de l’aire sense comprometre la seua funció protectora.
Aquests productes específics demostren que la indústria ha sabut adaptar-se a les necessitats dels motoristes en condicions climàtiques adverses, oferint alternatives que no obliguen a elegir entre seguretat i confort tèrmic.
Planificació de rutes: horaris i trajectes estratègics
Una de les recomanacions més efectives i senzilles d’aplicar és adaptar els horaris de conducció per evitar les hores centrals del dia, quan el sol castiga amb més intensitat. Sortir aviat al matí o esperar cap al tard pot marcar una diferència significativa en l’experiència de conducció durant l’estiu.
A més, planificar adequadament la ruta permet identificar per endavant zones de descans amb ombra i evitar trams amb previsible congestió de trànsit, circumstància que a l’estiu resulta especialment esgotadora per als motoristes a causa de la falta de moviment i la conseqüent reducció de la ventilació natural.
Hidratació constant: combatre la deshidratació en ruta
La deshidratació no només produeix malestar físic, sinó que afecta directament la capacitat de concentració del conductor, la qual cosa pot derivar en situacions de risc. Els experts recomanen utilitzar motxilles d’hidratació, que permeten beure aigua sense necessitat d’aturar-se constantment, especialment útil en trajectes llargs per carretera.
"És imprescindible beure aigua abans, durant i després de cada trajecte, fins i tot encara que no se senti set", adverteixen els especialistes. La sensació de set apareix quan ja existeix un cert grau de deshidratació, per la qual cosa és preferible anticipar-se a aquest senyal de l’organisme.
Manteniment preventiu: la moto també pateix la calor
Les altes temperatures no només afecten el conductor, sinó també la mateixa motocicleta. La calor extrema pot provocar un descens en el rendiment del motor, sobreescalfament i més desgast de components crítics. Per això, resulta fonamental realitzar revisions més freqüents durant la temporada estival.
Abans de cada sortida, convé comprovar la pressió dels pneumàtics (que pot variar amb la calor), verificar els nivells de líquid refrigerant i de frens, i assegurar-se que la cadena està correctament lubrificada. Aquestes comprovacions bàsiques poden prevenir avaries i situacions potencialment perilloses.
Protecció ocular i estacionament: detalls que marquen la diferència
L’enlluernament causat pel sol intens de l’estiu representa un risc afegit per a la conducció. Si el casc no disposa de visera solar integrada, resulta recomanable utilitzar una pantalla fumada homologada, que redueix la intensitat de la llum sense comprometre la visibilitat.
D’altra banda, aparcar la motocicleta en zones d’ombra no és només una qüestió de comoditat per quan es reprengui la marxa. La calor extrema pot provocar l’evaporació parcial del combustible i el sobreescalfament de components electrònics sensibles, per la qual cosa buscar un estacionament protegit del sol directe contribueix a preservar el bon estat del vehicle.
Quins riscos específics implica la calor per als motoristes?
L’exposició prolongada a altes temperatures mentre es condueix una motocicleta pot provocar diversos problemes de salut. El cop de calor és un dels més greus, manifestant-se amb símptomes com marejos, confusió, nàusees o mal de cap intens. Aquests símptomes resulten especialment perillosos al volant, ja que poden minvar la capacitat de reacció del conductor.
A més, la fatiga tèrmica redueix significativament els reflexos i la concentració, augmentant el temps de resposta davant d’imprevistos. A això se suma l’efecte deshidratant del vent constant, que accelera la pèrdua de líquids corporals fins i tot sense que el motorista ho percebi clarament. Per això, els experts insisteixen que les mesures preventives no són només una qüestió de confort, sinó fonamentalment de seguretat viària.
Com afecta la calor extrema als components de la motocicleta?
Les temperatures elevades sotmeten els sistemes de la motocicleta a un estrès addicional. El sistema de refrigeració treballa al límit de la seua capacitat, els pneumàtics assoleixen temperatures més altes de l’habitual (que modifica el seu comportament i adherència), i els fluids com l’oli del motor poden veure alterades les seues propietats lubricants.
Els components electrònics també són particularment sensibles a la calor extrema, podent experimentar errades intermitents que afectin sistemes crítics com la injecció o els controls d’estabilitat. Per aquesta raó, els fabricants recomanen intensificar les rutines de manteniment durant els mesos més calorosos de l’any, prestant especial atenció als sistemes de refrigeració i lubricació.