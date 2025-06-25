Cotxes i calor: les avaries més comunes que omplen els tallers a l’estiu
Les altes temperatures posen a prova la mecànica dels vehicles, provocant avaries en components essencials com la bateria, alternador i sistema de refrigeració
Les elevades temperatures estivals estan provocant un increment notable en les visites a tallers mecànics. Els components del vehicle, especialment sensibles a la calor extrema, pateixen un desgast més elevat durant aquests mesos.
Durant l’època estival, les estadístiques reflecteixen un increment proper al 30% en les reparacions relacionades amb problemes derivats de la calor. Aquesta tendència es repeteix any rere any, encara que molts conductors continuen sense realitzar les revisions preventives recomanades abans d’iniciar els desplaçaments vacacionals. Els mecànics adverteixen que gran part d’aquestes avaries podrien evitar-se amb un manteniment adequat, especialment en vehicles amb més de cinc anys d’antiguitat, les peces del qual presenten ja cert desgast acumulat.
Les dades recollides per les principals associacions de tallers espanyols confirmen que hi ha patrons clars en el tipus de reparacions sol·licitades durant els mesos més calorosos, apuntant a sistemes específics del vehicle que requereixen especial atenció preventiva.
Components del cotxe més afectats per les altes temperatures
La bateria encapçala la llista d’elements que més pateixen amb la calor. Encara que tradicionalment s’associen els problemes de bateria amb l’hivern, les altes temperatures acceleren l’evaporació de l’àcid al seu interior, reduint significativament la seua vida útil. Si la bateria té més de quatre anys o presenta símptomes com engegades lentes, les probabilitats de quedar-se tirat augmenten considerablement durant una onada de calor. Els tècnics recomanen revisar el seu estat abans de realitzar llargs trajectes i mantenir nets els borns per garantir una correcta conducció elèctrica.
L’alternador representa un altre dels punts crítics a l’estiu. Aquest component, encarregat de generar l’electricitat necessària per alimentar els sistemes del vehicle i recarregar la bateria, treballa a un règim superior quan s’activen elements com l’aire condicionat. El sobreesforç continuat, combinat amb les altes temperatures, provoca fallos prematurs que es manifesten amb indicadors lluminosos al tauler o problemes elèctrics intermitents. La substitució d’un alternador avariat suposa un desemborsament mitjà d’entre 300 i 600 euros, depenent del model de vehicle.
El sistema de refrigeració resulta fonamental durant els mesos de calor. El líquid refrigerant ha d’estar en perfecte estat i a nivell òptim per evitar sobreescalfaments del motor. Els tallers registren nombrosos casos d’avaries greus per negligència en aquest aspecte, des de juntes de culata danyades fins deformacions en els components interns del motor. Els experts aconsellen revisar el nivell i estat del líquid refrigerant cada 15.000 quilòmetres o abans d’iniciar viatges llargs, prestant especial atenció a possibles fugues en maneguins o radiador.
Els pneumàtics també pateixen especialment amb l’asfalt reescalfat. A temperatures superiors a 40 graus, el cautxú perd propietats mecàniques i augmenta el risc de rebentades, especialment si la pressió no és l’adequada o presenten desgastos irregulars. Un estudi recent va revelar que més del 15% dels accidents a la carretera durant l’estiu estan relacionats amb problemes als pneumàtics. Mantenir la pressió correcta (sempre en fred) i comprovar la profunditat del dibuix són mesures essencials per prevenir aquests incidents.
Altres elements que requereixen atenció especial a l’estiu
La tapisseria i el tablier pateixen una degradació accelerada per l’exposició continuada als rajos ultraviolats. L’ús de para-sols quan el vehicle està estacionat i l’aplicació periòdica de productes específics per a plàstics i cuirs pot prolongar significativament la seua vida útil i mantenir l’aspecte interior del vehicle.
Les escombretes eixugaparabrises es deterioren ràpidament amb la calor i la falta d’ús durant períodes secs. El cautxú s’endureix i perd efectivitat, la qual cosa pot resultar perillós davant de tempestes estivals sobtades. Els mecànics recomanen substituir-les si presenten signes d’envelliment o almenys una vegada a l’any.
Les òptiques d’il·luminació, fabricades amb materials plàstics, poden esgrogueir o perdre transparència a causa de l’oxidació provocada per la calor i els rajos de sol. Aquest deteriorament redueix l’eficàcia de fars i pilots, comprometent la seguretat en conducció nocturna. Existeixen kits específics per recuperar-ne la claredat o, en casos extrems, pot ser necessària la seua substitució.
Les juntes i gomes d’estanquitat pateixen un envelliment prematur amb les altes temperatures, podent provocar filtracions d’aigua o entrades de pols. L’aplicació de productes hidratants específics ajuda a mantenir la seua elasticitat i funcionalitat durant més temps.
Com afecta la calor al rendiment general del vehicle?
A més dels problemes en components específics, les altes temperatures afecten el rendiment global de l’automòbil. El motor treballa a temperatures més elevades, el consum de combustible augmenta significativament (fins a un 20% més amb l’aire condicionat en funcionament constant) i els sistemes electrònics poden experimentar fallos intermitents per sobreescalfament.
Els vehicles elèctrics i híbrids també presenten particularitats a l’estiu. Les bateries d’alt voltatge perden autonomia amb la calor extrema i els sistemes de refrigeració treballen al límit per mantenir la temperatura òptima de funcionament. Els fabricants recomanen evitar l’exposició prolongada al sol i, quan sigui possible, recarregar les bateries durant les hores menys caloroses del dia.
Quin manteniment preventiu es recomana abans de viatjar a l’estiu?
Els professionals del sector automotriu coincideixen en la importància de realitzar una revisió completa abans d’iniciar desplaçaments llargs en període estival. Aquesta revisió hauria d’incloure com a mínim: comprovació de nivells (oli, refrigerant, líquid de frens), estat dels pneumàtics (pressió i desgast), funcionament del sistema de climatització, verificació de la bateria i comprovació del sistema de refrigeració.
El cost mitjà d’una revisió preventiva oscil·la entre 50 i 100 euros, una inversió significativament menor que la reparació d’una avaria greu a la carretera, que pot superar fàcilment els 1.000 euros a més del temps perdut i les molèsties ocasionades durant les vacances.
Quan és el moment ideal per realitzar el manteniment del vehicle?
Contràriament al que molts conductors pensen, els experts recomanen no esperar a les setmanes prèvies a les vacances per revisar el vehicle. Els tallers experimenten pics de demanda durant el juny i juliol, que pot dificultar l’obtenció de cites i encareix determinats serveis. L’ideal és planificar la revisió amb almenys un mes d’antelació, permetent prou marge per resoldre possibles incidències detectades.
Segons dades del Real Automóvil Club d’Espanya (RACE), més de 4,5 milions de desplaçaments per carretera es realitzen cada estiu per a vacances, la qual cosa incrementa significativament el nombre de vehicles que requereixen assistència a la carretera. Les estadístiques mostren que aproximadament un 70% d’aquestes incidències podrien haver-se evitat amb un manteniment preventiu adequat.