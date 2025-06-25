L'OCU ho confirma: aquests són els errors que tothom comet al fer servir l'aire condicionat i que fan pujar la factura de la llum
Quan arriba la calor, és habitual activar l'aire condicionat sense pensar-ho massa, però hi ha pràctiques errònies que poden disparar la factura elèctrica i reduir l'eficiència
Els aparells d'aire condicionat ens ajuden a suportar millor la calor, però hi ha trucs per treure'ls més partit i hi ha pràctiques que és millor evitar si no volem que la factura elèctrica es dispari.
Cinc errors habituals en l'ús de l'aire condicionat
Aquests són els cinc errors que els experts mai cometrien amb el seu aire condicionat. Si l'utilitzeu regularment, aquests consells us ajudaran a gaudir de la frescor sense preocupar-vos més del compte per la factura de la llum.
1. Regular-lo a 18 ºC
Quan arribem a casa i tenim la sensació d'entrar en un rostidor, resulta temptador posar l'aire condicionat a una temperatura molt baixa per refrescar ràpidament i gaudir del contrast. És un error, perquè ajustar la temperatura a 18°C no fa que l'habitació es refredi més ràpid. L'equip trigarà exactament el mateix en assolir els 24°C, que ja és una temperatura molt agradable, però després continuarà treballant per intentar arribar als 18°C i gastarà més electricitat.
A més, si mantenim l'aire condicionat a la temperatura més baixa possible, la casa quedarà tan freda que necessitarem posar-nos un jersei. Cada grau refredat de més suposarà augmentar un 7% el consum de l'aparell, com a mínim, i per tant, la factura.
Per a un equilibri raonable entre cost i confort, el recomanable és mantenir una diferència d'aproximadament 8°C amb l'exterior. Si hi ha 32°C fora, ajustar l'aire condicionat al voltant dels 24°C seria suficient. Evidentment, si a l'exterior hi ha més de 40°C, no programarem l'aire a 32°C, però sí que convé tenir en compte les implicacions d'aquest refredament addicional tant a la factura com al medi ambient.
Si el que busquem és un refredament ràpid, l'opció no és baixar la temperatura desitjada, sinó utilitzar les funcions "Turbo" o "Power cool" per a refrigeració ràpida si l'aparell les té. Tot i que solen ser sorolloses i poden ser menys eficients, són la millor opció si tenim pressa per refrescar l'espai.
2. No netejar mai els filtres
Si descuidem molt les tasques de neteja, podem trobar-nos un bon dia sense mitjons nets. Amb l'aire condicionat les conseqüències no seran tan evidents, però això no significa que puguem oblidar-nos del seu manteniment.
Netejar els filtres farà que el sistema funcioni de manera més eficient. Per això, igual que quan comença el fred convé revisar la caldera, és convenient fer una neteja i revisió anual de l'aire condicionat. Un filtre obstruït pot augmentar el consum d'energia entre un 5 i un 15%.
3. Oblidar-se que existeixen els ventiladors
En un dia calorós, pot ser temptador engegar l'aire condicionat immediatament, però podríem estar descuidant una opció més simple: l'humil ventilador.
Els ventiladors no només són més barats en el moment de compra, sinó també durant el seu funcionament. Fer servir un ventilador a baixa velocitat durant deu hores al dia durant tot l'estiu costarà menys de 15 euros en total per a molts ventiladors. I la majoria podrien funcionar tot el dia durant l'estiu i costar-te només al voltant de 30 euros en electricitat. D'altra banda, un aire condicionat costarà entorn dels 300 euros, depenent de la mida de la unitat.
És cert que un ventilador de torre o de pedestal no farà que l'habitació sigui més fresca, però pot ajudar-te a sentir-te més fresc en fomentar l'evaporació de la suor del teu cos, cosa que disminueix la temperatura corporal. Els ventiladors de sostre també poden ser molt útils.
Els ventiladors també poden utilitzar-se per millorar l'eficàcia de l'equip d'aire condicionat. Per exemple, un ventilador de sostre pot ajudar a moure l'aire fred proporcionat per un aire condicionat (instal·lat en alt) cap a l'àrea d'estar (nivell del terra), fet que pot augmentar la sensació de frescor. De fet, això fins i tot podria fer que establim una temperatura més suau i, per tant, estalviem energia. Aquests ventiladors són molt útils si tenim un terra refrescant.
4. Deixar escapar el fred
Per mantenir l'aire fresc a l'interior i l'aire calent fora, procurem mantenir tancades les portes i finestres i assegurem-nos que ajusten correctament. Si hi ha portes o finestres que no tanquen bé, posem-hi rivets per assegurar-nos que no es perd el fred. També ens serviran per mantenir la calor a l'hivern.
Com a solució temporal, també podem utilitzar tovalloles per evitar aquests corrents d'aire. Per descomptat, no és la solució més adequada i caldrà tornar a col·locar-la cada vegada que obrim la porta, però com a solució barata i temporal, és definitivament efectiva.
I si l'aïllament general de casa nostra és inadequat, convé millorar-lo perquè al final estalviarem diners i guanyarem comoditat. A més, aquestes millores estan ara subvencionades. Si necessitem fer obres de rehabilitació energètica a casa, hi ha plataformes de serveis integrals que poden ajudar-nos.
5. Posar l'aire i el forn al mateix temps
Hi ha electrodomèstics que produeixen força calor, com el forn, l'assecadora de roba o la planxa. Si els fem servir al mateix temps que l'aire condicionat, li demanem un esforç extra al nostre aparell que farà que consumeixi més. Així que és una cosa que hem de procurar evitar sempre que sigui possible.
Per exemple, podem fer servir l'assecadora a la nit, ja sigui encenent-la quan ens fiquem al llit o utilitzant la funció de temporitzador per retardar el cicle. Així no afegim calor extra en els moments de major radiació solar.
També podem utilitzar una fregidora d'aire en lloc d'un forn convencional, ja que aquest tipus d'electrodomèstics no escalfaran la cuina tant com un forn tradicional.
Com escollir un aparell d'aire condicionat eficient
Si evitem aquests errors, no augmentarem innecessàriament el consum elèctric del nostre aire condicionat. Però també és important que l'aparell sigui eficient en el seu funcionament. Si hem d'adquirir o canviar un aparell d'aire condicionat, és recomanable consultar comparadors on trobarem els preus, característiques i prestacions de desenes d'aparells d'aire condicionat.
Què cal tenir en compte abans de comprar un aire condicionat?
Abans de comprar un nou aparell d'aire condicionat, hem de considerar diversos factors importants. La potència necessària dependrà de les dimensions de l'espai a climatitzar, l'orientació de l'habitatge, l'aïllament i el nombre de persones que hi viuen habitualment. Una regla general és calcular aproximadament 100 W per metre quadrat, però sempre és recomanable consultar amb un professional.
L'etiqueta energètica és un altre element fonamental, ja que ens indica l'eficiència de l'aparell. Els models amb classificació A+++ són els més eficients del mercat i, tot i ser més cars inicialment, suposen un estalvi considerable a llarg termini. També és important valorar el nivell de soroll, especialment si l'equip s'instal·larà en dormitoris.
Com afecta l'aire condicionat a la salut?
L'ús prolongat de l'aire condicionat pot tenir certs efectes sobre la salut si no es manté adequadament. Els filtres bruts poden convertir-se en focus de creixement de fongs i bacteris que després són dispersats per l'aire. Això pot provocar problemes respiratoris, especialment en persones amb al·lèrgies o asma.
El contrast tèrmic excessiu entre l'interior i l'exterior també pot afectar negativament el nostre sistema immunitari. Els experts recomanen no establir diferències superiors als 10°C entre l'ambient exterior i l'interior climatitzat per evitar xocs tèrmics.
A més, l'aire condicionat tendeix a assecar l'ambient, cosa que pot provocar irritació en les mucoses i la pell. Per contrarestar aquest efecte, és recomanable mantenir un nivell d'humitat adequat mitjançant l'ús d'humidificadors o col·locant recipients amb aigua a les habitacions.