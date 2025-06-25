TRADICIONS
Un Sant Joan amb incidents
A més del jove que va morir al caure des de la muralla de la Seu Vella, un nadó va resultar ferit greu per un petard a Barcelona. 54 avisos a Bombers i 27 atencions mèdiques a Ponent i el Pirineu
Els Bombers de la Generalitat van atendre cinquanta-quatre avisos durant la celebració de les revetlles per Sant Joan a les comarques lleidatanes. Una de les nits més màgiques de l’any va tenir la seua part tràgica, ja que un jove de 25 anys va morir al caure des del Turó de la Seu Vella a Lleida (més informació a la pàgina 6), i un nadó d’un mes va resultar ferit greu a Palau-Solità i Plegamans (Barcelona). El petit presentava cremades de primer i segon grau al cap a causa d’un petard. Els Bombers van acudir cap a les 22.00 hores de dilluns a l’avís d’un incendi de vegetació en un solar sense edificar del carrer Til·lers i van trobar la família del nen, que va ser traslladat pel SEM a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Mentrestant, cap a les 00.26 a Castelló d’Empúries (Girona), un home va patir cremades greus en un incendi que va cremar totalment una furgoneta: els Bombers el van trobar fora del vehicle, el SEM el va atendre i va ser traslladat també al Vall d’Hebron.
En el conjunt de Catalunya, entre les vuit de la nit de dilluns i les vuit del matí d’ahir, els Bombers van atendre 1.356 avisos, una xifra considerablement més elevada que l’any passat, quan, segons l’inspector José Luis López, no es va arribar als 900 avisos. La majoria van ser per incendis urbans o de vegetació. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van detenir trenta-dos persones relacionades amb la revetlla de Sant Joan mentre que el 112 va atendre 12.261 trucades (un 65% més) vinculades a 5.571 incidents en l’àmbit de les celebracions de la festa. Durant la nit, 591 persones van rebre assistència als centres sanitaris de Catalunya. La majoria van ser per cremades i afectacions produïdes a causa de les fogueres i els petards. Del total, vint-i-tres van ser ateses a l’Alt Pirineu i Aran.
Per la seua banda, els Bombers van rebre fins a les vuit del matí d’ahir un total de cinquanta-quatre avisos a les comarques lleidatanes, dels quals trenta-quatre van ser per incendis. Per comarques, el Segrià va ser la que va concentrar un major número, amb divuit actuacions, onze per incendis. Per un altre costat, el SEM va fer una atenció per intoxicació i unes altres tres per accidents de trànsit.
Les fogueres, la música i les coques van ser les protagonistes de les festes a Ponent. A les Borges Blanques, després de l’arribada de la Flama del Canigó, es va encendre la foguera i es va celebrar el sopar popular, al qual el va seguir un concert de versions amb Sicuta i sessió del DJ Roy G. A la Granja d’Escarp, 250 persones van participar en un gran sopar en el qual es va celebrar la coronació de pubilles i hereus, amb focs artificials, coques i música. Tampoc no va faltar la festa a Llavorsí, on la celebració va comptar amb un sopar de revetlla, focs artificials i DJ, ni a Maials, amb l’encesa de les fogueres, sopar i música tota la nit. A Guissona es va celebrar la tradicional revetlla amb l’arribada de la Flama del Canigó, cucanyes i animació musical a càrrec de Jaume Ibars.