Un municipi de la Costa Daurada prohibeix fumar i vapejar a les seues platges

El ple municipal de Roda de Berà ha aprovat per unanimitat la modificació de l'ordenança de platges que comportarà la prohibició de fumar i vapejar a totes les zones de bany del municipi tarragoní, a la Costa Daurada. La mesura, que entrarà en vigor a mitjans d'agost després del període d'exposició pública, busca crear espais més naturals i lliures de residus a les platges, un dels principals atractius turístics de la localitat.

"Volem que les nostres platges, que són un dels grans atractius, siguin espais més naturals, més respectuosos amb tothom, no volem fum a la platja i no volem burilles a la sorra", ha manifestat el regidor de Medi Ambient i Platges, Frederic Royuela. La normativa s'aplicarà a tota la superfície de platja, exceptuant l'espai ocupat per les guinguetes-bar instal·lades a la sorra. No complir amb aquesta prohibició es considerarà una infracció lleu que podria comportar sancions econòmiques de fins a 750 euros.

La modificació aprovada també estableix límits als elements d'ombra que els banyistes poden instal·lar. Concretament, es prohibeixen para-sols o carpes que ocupin més de 2 metres quadrats, permetent només aquells amb un únic pal de suport, amb l'excepció dels sistemes específicament dissenyats per protegir del sol als infants. A més, la normativa contempla que cadires i hamaques no podran romandre a la platja sense la presència dels seus propietaris, reservant-se la Policia Local el dret de retirar-los i traslladar-los a dependències municipals.

Més temps per als gossos a les platges

Un altre aspecte destacable de la modificació és l'ampliació de l'horari d'accés per a gossos a les platges que no tenen el distintiu Bandera Blava, concretament a Punta d'en Guineu i Pallisseta. Els animals hi podran accedir des de les nou del vespre fins a dos quarts de nou del matí, el que suposa una ampliació de dues hores i mitja respecte a l'horari anterior.

Totes aquestes modificacions entraran en vigor un cop transcorrin els 30 dies d'exposició pública i després de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), previsiblement a mitjans d'agost.