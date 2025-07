Multitudinària gimcana a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’Associació Agrat de Tàrrega va tornar a demostrar ahir la seua alta capacitat de convocatòria amb l’onzena edició de la gimcana Flèndit, activitat a partir de la qual va nàixer el 2011 l’entitat i que es va recuperar l’any passat després d’una aturada de cinc anys, entre el 2019 i el 2023, a causa de la pandèmia de la covid. Van participar-hi 600 joves (el límit màxim) distribuïts en 42 colles així com 75 magistrats que van col·laborar en la dinamització i el control de les 21 proves dissenyades. Després de la foto de grup i el tret de sortida en una plaça Major plena de gom a gom, els participants es van desplaçar al curs del riu Ondara per iniciar les proves que van combinar habilitat, velocitat, resistència, força, precisió i, sobretot, molta diversió i ganes de passar-ho bé. Tenint en compte que el Flèndit es va celebrar coincidint amb la primera onada de calor de l’estiu amb els termòmetres per sobre dels 38 graus, van augmentar les proves amb aigua i es va obsequiar els participants una pistola d’aigua.

La principal novetat d’aquest any va ser la recuperació al matí de la Cursa d’Andròmines, presidida per la imaginació, l’originalitat i la valentia dels vuit grups inscrits. Els participants van recórrer, sota un sol de justícia, els carrers del nucli històric amb sortida des del castell fins al Reguer. La carrera va omplir el centre de curiosos que no es van voler perdre la peculiar i divertida baixada de trastos.