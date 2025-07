Adeu a la publicitat de gasolina, vols curts i productes amb 'greenwashing' amb la nova llei de Consum Sostenible

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts 1 de juliol de 2025, en primera volta, a l’avantprojecte de llei de Consum Sostenible presentat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Aquesta normativa pionera introdueix importants restriccions en matèria publicitària, com la prohibició d’anuncis de combustibles fòssils, i estableix noves regulacions per a pràctiques comercials discutides com la revenda d’entrades amb sobrepreus, l’obsolescència programada, el 'greenwashing' i la reduflació.

Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, ha detallat les mesures durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres. L’avantprojecte trasllada dos directives europees fonamentals per a la protecció del consumidor: la Directiva d’apoderament per a la transició ecològica i la del Dret a reparar. A més, Bustinduy ha avançat la seua intenció d’incorporar durant la tramitació "un paquet fiscal que garanteixi que els qui més contaminen, que són els rics, paguin el que els correspon".

La nova normativa respon a la creixent preocupació per l’impacte mediambiental del consum i les pràctiques enganyoses que dificulten la presa de decisions informades per part dels consumidors. El text passarà ara a la fase d’audiència i informació pública abans de tornar al Consell de Ministres per a la seua aprovació definitiva i posterior remissió al Congrés.

Restriccions publicitàries per a combustibles fòssils i vols curts

Una de les mesures més destacades de l’avantprojecte és la prohibició de publicitar productes energètics compostos exclusivament per derivats d’origen fòssil, com la gasolina, quan no incloguin components renovables. Aquesta limitació afectarà principalment els anuncis emesos per empreses del sector del carbó o del petroli, quedant específicament exclòs el gas d’aquesta restricció.

La normativa també veta la publicitat de vols amb trajectes curts quan existeixi una alternativa de transport més sostenible que no suposi un increment superior a dos hores i mitja en el temps de viatge, sempre que l’origen i destinació es trobin dins de la Península. Així mateix, es prohibeix la promoció de vehicles impulsats únicament per combustibles fòssils, com aquells que funcionen amb gasolina o dièsel.

Aquestes restriccions suposen un canvi significatiu en el panorama publicitari espanyol i responen als compromisos adquirits per Espanya en matèria de reducció d’emissions i transició ecològica, en línia amb les polítiques europees més avançades en aquest àmbit.

Regulació de la 'publicitat de la por' i protecció contra enganys

L’avantprojecte aborda també la denominada 'publicitat de la por', una estratègia comercial que es basa a generar alarma mitjançant escenaris extrems o improbables, com robatoris violents o vulnerabilitats catastròfiques, per provocar en el consumidor una sensació d’urgència o desprotecció que li impulsi a adquirir determinats productes o serveis.

Per contrarestar aquestes tàctiques, la llei obligarà que els anuncis que utilitzin aquest tipus de narratives incloguin informació quantitativa o estadística verificable que permeti al consumidor realitzar una valoració realista del risc, evitant així la manipulació emocional en les decisions de compra.

Aquesta mesura complementa altres iniciatives ja existents en matèria de publicitat, reforçant la protecció dels consumidors davant pràctiques que poden generar ansietat o decisions precipitades basades en temors infundats o exagerats.

Combat al ' greenwashing ' i etiquetatge enganyós

L’'ecopostureig' o 'greenwashing' és una altra de les pràctiques que la llei pretén erradicar. Es tracta de tècniques de comunicació enganyoses o al·legacions mediambientals sense suport científic que algunes empreses utilitzen per presentar els seus productes o serveis com a sostenibles quan realment no ho són.

Amb la nova normativa quedarà prohibit l’ús d’afirmacions genèriques i no comprovables sobre la sostenibilitat dels productes o en el seu etiquetatge. Expressions com "respectuós amb el medi ambient", "amic del medi ambient", "verd" o "biodegradable" no podran utilitzar-se si no estan avalades per evidències contrastables.

Addicionalment, es prohibirà el registre de denominacions socials que puguin induir a error sobre l’acompliment mediambiental de les empreses. La llei preveu fins i tot la possibilitat d’anul·lar marques ja inscrites quan la seua tipografia o presentació pugui enganyar els consumidors respecte a les seues credencials ecològiques.

Mesures contra l’obsolescència programada i dret a reparar

La lluita contra l’obsolescència programada, pràctica per la qual algunes empreses redueixen intencionadament la vida útil dels seus productes per forçar-ne el reemplaçament prematur, és un altre dels eixos fonamentals de l’avantprojecte. Per combatre-la, la normativa incentiva la reparació de productes durant el termini legal de garantia, ampliant aquest període en dotze mesos addicionals quan s’opti per la reparació en lloc de la substitució.

La llei estableix un sistema de responsabilitat compartida en els costos de reparació una vegada finalitzat el període de garantia legal. Així, el productor, comercialitzador o importador (quan el productor estigui fora de la UE) haurà d’assumir el 20% del cost durant els dos primers anys després del final de la garantia, el 10% el tercer any i el 5% en el quart.

Per facilitar l’accés a serveis de reparació, s’implementarà una plataforma en línia on els consumidors podran trobar reparadors solvents per sol·licitar pressupostos i gestionar reparacions de forma gratuïta. La normativa prohibeix a més pràctiques com ocultar informació sobre actualitzacions de software que afectin negativament al funcionament de dispositius, presentar com a necessàries actualitzacions que només milloren característiques de funcionalitat, o qualsevol comunicació comercial relacionada amb característiques dissenyades per limitar la durabilitat d’un producte.

Noves regles per a la revenda d’entrades i la reduflació

L’avantprojecte introdueix importants restriccions en la revenda d’entrades, prohibint aquesta pràctica quan comporti un augment de preu superior a l’IPC des del moment de la compra inicial. Aquesta mesura busca combatre l’especulació atacant directament el benefici econòmic que suposa per als operadors del mercat secundari.

D’altra banda, la llei aborda la reduflació, una pràctica comercial que consisteix a reduir la quantitat o el contingut d’un producte sense modificar el seu preu, la qual cosa implica un increment encobert del cost per unitat. Les empreses que optin per aquesta estratègia estaran obligades a notificar de forma clara i comprensible els consumidors si redueixen el contingut d’un envàs o el nombre d’unitats incloses en un paquet sense ajustar el preu a la baixa.

Les companyies disposaran d’un termini màxim de 90 dies des de la primera comercialització per indicar de forma llegible i visible les noves característiques del producte modificat, garantint així la transparència en la informació proporcionada al consumidor.