El temps a Lleida: calor extrema de 40 graus i tempestes arreu del territori

La província de Lleida viurà avui una nova jornada de calor extrema amb temperatures que podrien assolir els 40-41 °C a les zones de la plana. L'onada de calor que afecta Catalunya des de fa dies es manté amb força, provocant també nits tropicals on els termòmetres no baixaran dels 23-24 °C en molts municipis lleidatans.

El cel es mantindrà poc ennuvolat o serè durant el matí, amb presència d'alguns núvols alts. Ja a la tarda, però, creixeran núvols d'evolució que podrien deixar xàfecs i tempestes, especialment al Pirineu i Prepirineu, tot i que amb l'avenç de les hores aquests fenòmens podrien estendre's a altres zones de la província. Pel que fa al vent, bufarà fluix i variable durant el matí, intensificant-se a moderat de component sud a la tarda.

Previsió per als propers dies

Segons les prediccions meteorològiques, per demà dijous les temperatures màximes i mínimes experimentaran pocs canvis o un lleuger descens, però continuarà sent una jornada marcada per la calor intensa. El dia començarà amb cel poc ennuvolat i durant la tarda es formaran núvols d'evolució que podrien deixar xàfecs i tempestes principalment a la zona del Pirineu.

De cara a divendres, s'espera un matí generalment assolellat amb presència de núvols alts. A la segona meitat del dia tornaran a créixer núvols d'evolució amb probabilitat de precipitacions, més probables al Pirineu i Prepirineu, tot i que no es descarten a altres indrets. Les temperatures es mantindran elevades, continuant amb la situació de calor intensa.

El cap de setmana començarà amb un dissabte que podria portar un lleuger descens tèrmic. S'esperen xàfecs i tempestes que afectaran especialment el Pirineu, encara que també podrien produir-se en altres punts de la província. El vent bufarà de migjorn, moderat a la tarda i fluix i variable durant el matí.

Situació meteorològica a Catalunya i Espanya

A la resta de Catalunya, el matí serà majoritàriament serè, amb possibles xàfecs i tempestes a zones de l'interior durant la tarda, especialment al Pirineu. Les temperatures experimentaran pocs canvis, mantenint-se la situació de calor generalitzada.

Pel que fa a la resta d'Espanya, les temperatures aniran en descens en alguns punts del nord, tot i que continuaran sent molt elevades a la resta del territori, podent superar els 40 °C a les conques del Guadalquivir, Ebre i Guadiana. S'esperen pluges febles a la zona cantàbrica i tempestes a la tarda a diverses zones de l'interior peninsular.