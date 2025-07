Aquests són els refugis climàtics que la ciutat de Lleida ha habilitat per als episodis de calor

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes van viure ahir una de les jornades més sufocants del que va d’any, sent la capital, Lleida, el municipi que va registrar la temperatura màxima més elevada: 39,2 ºC. En ple episodi de calor, localitats com Seròs, Alcarràs, Torres de Segre o Mollerussa van superar els 38 ºC. Fins i tot punts del Pallars Jussà (com Tremp o la Pobla de Segur) i l'Alt Urgell (com Organyà) van arribar a registrar més de 35 graus. A més, durant la matinada de dimarts, les temperatures no van baixar dels 25º en nombroses localitats de l’Estat. D’altra banda, a l’est peninsular ahir es van registrar tempestes molt fortes amb granís.

Per pal·liar els efectes de la calor extrema sobre la salut, la Paeria de Lleida ha posat en marxa una seixantena de refugis climàtics (25 en interiors i 35 en exteriors) en el marc del seu Pla per a Onades de Calor, entre els quals destaquen centres cívics, equipaments culturals, residències de jubilats i altres espais interiors, així com rambles, carrers, parcs i espais verds.

La llista completa es pot consultar al web paeria.cat. Paral·lelament, el consistori va recordar ahir que l’horari de les sis piscines municipals (Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà i Magraners), que van obrir les portes dissabte passat, és d’11.00 a 20.30, igual que als estius anteriors.

Per la seua part, el Canal Salut de la Generalitat va compartir ahir una guia de consells per suportar l’excés de calor, que es pot consultar a canalsalut.gencat.cat. A grans trets, recomana limitar l’activitat física durant les hores de més calor, hidratar-se de manera freqüent, evitar l’exposició directa al sol, controlar la temperatura a la llar tant de dia com de nit i vigilar especialment les persones vulnerables.

Així mateix, detalla els símptomes d’un cop de calor i la deshidratació per a la seua correcta identificació (fatigues, marejos, suor, mal de cap, cansament, set excessiva, etc.) i indica els passos a seguir per revertir-ne les conseqüències (beure líquids, refrescar-se, canviar-se per roba més còmoda o dutxar-se, entre altres).