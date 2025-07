El Circ Picat abaixa el teló amb gran èxit de públic

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Circ Picat va tancar ahir la 12a edició a Alpicat amb un balanç “superpositiu”, segons va afirmar a SEGRE el director artístic del festival, Jordi Escuer. D’una banda, va destacar la resposta del públic, que va esgotar totes les entrades per als espectacles de pagament i, alhora, es va bolcar amb els gratuïts (22 funcions en total). D’altra banda, va subratllar la qualitat escènica de les 18 companyies estatals i internacionals, tres de les quals lleidatanes, que van formar la programació. “Sense tenir xifres oficials, pot ser que sigui l’any que més gent ha passat pel festival”, va considerar Escuer, que també va celebrar la novetat d’atansar les funcions a les residències de padrins del municipi. “Va ser una proposta molt ben rebuda”, va valorar. The Legend era l’espectacle previst per tancar l’edició, celebrada del 3 al 6 de juliol.