Condemnen Imanol Arias a dos anys de presó i absolen Ana Duato per frau fiscal en el cas Nummaria

Imatge de l’actriu Ana Duato a la seua arribada a l’Audiència Nacional de Madrid el juny de 2024 per declarar com a acusada d’un presumpte frau fiscal d’1,9 milions d’euros entre 2010 i 2017.EFE/ Fernando Villar

L’Audiència Nacional ha dictat sentència aquest 7 de juliol de 2025 en el mediàtic cas Nummaria i ha absolt l’actriu Ana Duato de tots els delictes fiscals que se li imputaven, mentre que ha condemnat el seu company de repartiment a la sèrie "Cuéntame cómo pasó", Imanol Arias, a 2 anys i 2 mesos de presó, pena que ell mateix va acceptar després d’arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció.

La resolució judicial, que compta amb 275 pàgines, també ha condemnat 80 anys de presó a Fernando Peña, propietari del despatx Nummaria i considerat el cervell de la trama. Aquesta elevada condemna inclou 32 anys per delictes fiscals propis i uns altres 48 com a cooperador necessari de delictes contra la Hisenda pública comesos pels altres condemnats, encara que el seu compliment efectiu serà de 12 anys segons fonts de l’Audiència Nacional.

El tribunal considera que tant Duato com Arias van utilitzar les estructures dissenyades per Peña entre 2010 i 2016 per eludir imposats, però mentre Arias va reconèixer els fets i va reintegrar al fisc 2.225.973 euros, en el cas de Duato la sentència estableix que "no es presenta acreditació suficient que l’acusada conegués que estava incomplint el seu deure de contribuir".

Un entramat societari internacional

La sentència detalla com Fernando Peña va crear, a través del despatx Nummaria, un complex entramat de societats amb seu a Costa Rica, Anglaterra, el Canadà, l’Uruguai i Luxemburg per facilitar l’opacitat de les operacions i dificultar el seguiment dels diners. Aquest esquema permetia transformar rendes del treball en altres conceptes fiscalment més avantatjosos.

La Fiscalia havia sol·licitat inicialment per a Ana Duato 32 anys de presó, petició que posteriorment va rebaixar a 22 anys en retirar-lo l’acusació per dos delictes fiscals. Com a alternativa, va proposar de mantenir l’acusació únicament pels exercicis de 2010 a 2012, la qual cosa hauria suposat una pena de 13 anys.

La defensa d’ Ana Duato preval

Per a la Sala, pot resultar compatible que Ana Duato "cregués que el seu assessor fiscal havia realitzat una operació legítima" sense ser ella "conscient que s’havia acudit a un sistema de simulació negocial". Aquest "dubte legítim" ha estat interpretat a favor de l’actriu, enfortint-se en no estar acreditat que tingués coneixements empresarials superiors als d’un ciutadà mitjà.

Després de conèixer el fallo, Duato ha expressat a través d’un comunicat les seues "sensacions trobades" i ha lamentat que "no és just que algú hagi de patir durant tants anys la presumpció de culpabilitat". L’actriu ha subratllat que "la sentència acredita que mai no he deixat de pagar imposats per tots els meus ingressos i que en cap moment no hi ha hagut cap intenció de no fer-ho".

Imanol Arias assumeix la seua responsabilitat

El cas d’Imanol Arias ha estat diferent. L’actor, que a l’inici del judici va manifestar que volia "deixar de ser a la capçalera d’aquest repartiment", va reconèixer haver comès cinc delictes fiscals en defraudar 2.023.909 euros entre 2010 i 2014. La sentència li aplica els atenuants de reparació del dany, confessió dels fets i dilacions indegudes, imposant penes d’entre 4 i 6 mesos per cada un dels cinc delictes.

Els magistrats parlen de "maquinació fraudulenta" en el seu cas, en donar per provat que va realitzar una maniobra d’ocultació per eludir el pagament de l’IRPF pels seus serveis com a actor, utilitzant un entramat societari i utilitzant de forma fraudulenta la figura de la renda vitalícia.

Absolucions i altres condemnes

A més d’Ana Duato, també ha resultat absolt el seu marit, Miguel Ángel Bernardeu, productor de "Cuéntame", juntament amb 18 acusats més, entre ells diversos treballadors del despatx Nummaria, davant de la falta de proves contra ells.

La sentència absol tots els acusats del delicte d’organització criminal en considerar que el despatx Nummaria no es va crear amb una finalitat delictiva, sinó per realitzar assessorament jurídic principalment en l’àmbit tributari i comptable.

D’altra banda, uns altres vuit acusats que havien arribat a un pacte amb les acusacions han estat condemnats per delictes fiscals a penes d’entre 8 anys i 6 mesos de presó, aplicant-se’ls també els atenuants de confessió i dilacions indegudes.