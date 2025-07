L’Estatut dels Treballadors resol el dubte: Es poden recuperar els dies si has d’agafar la baixa durant les vacances?

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

A Espanya, la normativa laboral protegeix els treballadors que es posen malalts durant les seues vacances programades. Segons recorda l’Estatut dels Treballadors, els empleats tenen dret a recuperar els dies de descans que coincideixin amb una baixa metgessa, una situació que afecta nombrosos treballadors cada any, especialment durant la temporada estival. Aquesta protecció legal permet que els dies d’incapacitat temporal no computin com a part del període vacacional, salvaguardant així un dels drets laborals fonamentals.

Amb l’arribada de l’estiu, milers de treballadors es preparen per a disfrutar del seu descans anual, moment en què molts pateixen el denominat "síndrome de les vacances", caient malalts precisament quan comença el seu període de desconnexió. El fenomen no és casualitat: després de mesos d’alta pressió laboral i nivells elevats de cortisol, el cos reacciona quan finalment es relaxa, manifestant símptomes que havien romàs latents durant l’activitat laboral. Davant d’aquesta realitat, la legislació espanyola preveu mecanismes de protecció per garantir que els treballadors no perdin els seus dies de descans per causes mèdiques justificades.

L’article 38.3 de l’Estatut dels Treballadors estableix clarament que "en el supòsit que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les derivades de l’embaràs, el part o la lactància natural, que impossibiliti el treballador, gaudir-les, totalment o parcialment, durant l’any natural a què corresponen, el treballador podrà fer-ho una vegada finalitzi la incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat".

Com recuperar els dies de vacances per malaltia

El procediment per recuperar aquests dies de vacances és relativament senzill, encara que requereix continuar certs passos formals. En primer lloc, el treballador ha de sol·licitar una baixa mèdica oficial que acrediti el seu estat de salut durant el període afectat. Aquest document és fonamental, ja que constitueix la prova legal de la incapacitat temporal que justifica la impossibilitat de disfrutar adequadament del descans programat.

Una vegada finalitzada la baixa mèdica, l’empleat té dret a sol·licitar a l’empresa la reprogramació dels dies de vacances coincidents amb la seua incapacitat. És important destacar que la llei atorga un termini considerable per exercir aquest dret: fins 18 mesos des del final de l’any en què es van originar les vacances. Per exemple, si un treballador emmalalteix durant les seues vacances l’agost de 2025, tindrà fins juny de 2027 per a disfrutar d’aquells dies recuperats.

Aquesta normativa respon a la necessitat de garantir que les vacances compleixin efectivament la seua funció de descans i recuperació. Com ha assenyalat en repetides ocasions el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el dret a vacances anuals retribuïdes és un principi fonamental del Dret social comunitari, la finalitat del qual és permetre que els treballadors descansin i disposin d’un període de lleure.

El mínim legal de vacances a Espanya

El sistema laboral espanyol estableix un mínim de vacances anuals que tot treballador deu disfrutar obligatòriament. Segons l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors, cada empleat té de dret 30 dies naturals retribuïts, la qual cosa equival a 4 setmanes completes de descans. Si el càlcul es realitza en dies hàbils, el mínim legal se situa en 22 dies feiners.

Aquest dret constitueix una garantia mínima que pot ser ampliada mitjançant negociació col·lectiva o acords específics entre empresa i treballador. Molts convenis col·lectius a Espanya estableixen períodes vacacionals superiors al mínim legal, assolint en alguns sectors fins 31 o 32 dies naturals.

La planificació d’aquests períodes sol ser objecte de negociació entre ocupador i empleat, havent de conèixer el treballador les dates de les seues vacances amb almenys dos mesos d’antelació. Tanmateix, amb l’arribada de l’estiu, no és infreqüent que sorgeixin conflictes relacionats amb l’elecció i gaudeixi d’aquests dies, especialment en sectors amb alta activitat estacional.

La síndrome de les vacances: per què emmalaltim en descansar

El fenomen pel qual moltes persones emmalalteixen precisament quan comencen les seues vacances té una explicació fisiològica. Durant llargs períodes d’estrès laboral, el cos manté elevats els nivells de cortisol, l’hormona relacionada amb la resposta a l’estrès, que funciona com un supressor natural del sistema immunològic.

Quan finalment es redueix la pressió i el cos entra en mode de relaxació, els nivells de cortisol disminueixen bruscament, permetent que el sistema immunològic es reactivi. És en aquest moment quan poden manifestar-se patologies que estaven sent emmascarades per l’estat d’alerta constant: refredats, processos gripals, migranyes o problemes gastrointestinals que eren latents durant el període de més activitat laboral.

Els experts en medicina laboral recomanen una desconnexió gradual de la feina durant els dies previs a les vacances, així com mantenir hàbits saludables durant tot l’any per minimitzar aquest efecte. La hidratació adequada, una alimentació equilibrada i la pràctica regular d’exercici físic poden ajudar a reduir l’impacte de l’estrès sobre el sistema immunològic.

Què fer si l’empresa no respecta aquest dret?

En cas que una empresa es negui a reconèixer el dret a recuperar els dies de vacances coincidents amb una baixa mèdica, el treballador disposa de diverses vies per reclamar. El primer pas recomanat és intentar resoldre la situació mitjançant el diàleg directe amb l’empresa o a través dels representants sindicals, si n’hi hagués.

Si aquesta via no resulta efectiva, l’empleat pot presentar una reclamació formal davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, organisme encarregat de vetllar pel compliment de la normativa laboral. També existeix la possibilitat d’iniciar un procediment judicial mitjançant demanda davant dels Jutjats Socials, on el treballador podrà reclamar el seu dret a disfrutar dels dies de vacances no gaudits per malaltia.