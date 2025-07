Les persones amb el VIH podran ser donants al cap de gairebé 40 anys de veto

Publicat per AZU M.G. Creat: Actualitzat:

L’ordre ministerial de 1987 que excloïa les persones amb el VIH com donants d’òrgans ha estat derogada i la resolució es va publicar ahir en el BOE. Aquesta nova normativa permet a les persones amb el VIH ser donants a persones afectades per la infecció. Segons un comunicat de les fundacions Antisida de Lleida i Renal Jaume Arnó, “el ministeri de Sanitat posa fi a una exclusió injustificada i dona resposta a una reivindicació històrica de col·lectius i professionals de la salut”. Segons dades de l’Organització Nacional de Trasplantaments, 65 persones amb el VIH que van morir en la dècada passada podrien haver estat donants, permetent fins a 165 trasplantaments. Amb aquesta nova realitat, uns 50 pacients amb el VIH que esperen un trasplantament anualment tindran accés a noves opcions terapèutiques. En el comunicat celebren aquesta decisió com “un assoliment absolutament necessari”, fruit d’“una reivindicació històrica”. “Més enllà de l’avenç mèdic, aquest gest representa un reconeixement institucional del valor i la humanitat de les persones amb el VIH”, expliquen, que ara “podran ser donants si així ho desitgen, participant activament a la cadena de solidaritat que representa el sistema de trasplantaments”, afegeixen. “Al ser una malaltia crònica té altres patologies associades a la infecció que requereixen un trasplantament i això permet tenir més possibilitats de trobar un donant per a la persona, és una notícia excel·lent”, explica a SEGRE Marta Melgosa, directora de la Fundació Antisida de Lleida. La nova norma porta també noves obligacions: “Hem d’oferir formacions per donar a conèixer aquesta possibilitat i sensibilitzar les persones amb el VIH perquè siguin donants.”