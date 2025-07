Un oli d’Alcarràs aconsegueix quatre premis internacionals

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’oli d’oliva verge extra d’Alcarràs continua acumulant reconeixements a nivell mundial. La gamma Signature, produïda per l’empresa Gaudea a la localitat lleidatana d’Alcarràs, dins de la Denominació de Origen Protegida Les Garrigues, ha estat guardonada amb quatre prestigiosos premis internacionals que confirmen l’excel·lent qualitat d’aquest oli verd d’arbequina de collita primerenca. Aquest producte estavella ha obtingut medalles d’or en competicions celebrades a Nova York, Tòquio i Londres, a més d’un bronze a Berlín, consolidant-se així com un dels olis més valorats per experts del sector a nivell global.

Gerard Camps, director general de la productora Gaudea, ha manifestat la seua satisfacció després de conèixer aquests reconeixements: "És un reconeixement al treball ben fet i a la nostra aposta constant per la qualitat, la innovació i el respecte per la terra". Aquests guardons suposen un important suport per a l’empresa catalana, que ha aconseguit posicionar el seu oli d’oliva verge extra de collita primerenca entre els millors del món, competint amb productors de països amb llarga tradició oliverera com Itàlia, Grècia o Tunísia. L’èxit de la gamma Signature rau en les seues característiques organolèptiques excepcionals, fruit d’un meticulós procés d’elaboració que comença amb la selecció de les millors olives arbequines i continua amb una extracció en fred que preserva totes les seues propietats.