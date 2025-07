Troballa per predir la progressió de l’Alzheimer

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Investigadors de l’Institut de Recerca de Sant Pau han identificat que el biomarcador p-tau217 en plasma, obtingut a través d’una simple anàlisi de sang, permet predir la progressió clínica de la malaltia d’Alzheimer fins i tot en fases primerenques, quan els símptomes encara no són evidents. El treball, que s’ha publicat a la revista Neurology, reforça el paper de les proves de sang en el futur del diagnòstic i seguiment de les demències. L’estudi dirigit pel neuròleg i investigador Ignacio Illán, destaca el potencial d’aquest marcador com a eina clínica “No només identifica amb precisió la malaltia, sinó que també preveu la velocitat de progressió, un aspecte clau per prendre decisions terapèutiques”. El treball va incloure 731 persones amb i sense el deteriorament cognitiu, a qui els van fer un seguiment de fins a 10 anys. Els investigadors van analitzar els nivells de p-tau217 —una forma específica de la proteïna tau associada a la neurodegeneració— i van observar que aquest marcador no només es correlaciona amb la presència d’Alzheimer, sinó que també permet anticipar el ritme de deteriorament cognitiu i la conversió a fases més avançades de la malaltia, inclosa la demència. La neuropsicòloga investigadora Judit Selma-González, primera autora de l’estudi, destaca que “una de les troballes més rellevants és que la p-tau217 permet identificar persones que encara no tenen símptomes cognitius però que presenten un risc més alt de desenvolupar la malaltia a curt o mitjà termini”. Aquest avenç té una rellevància especial ara que ja s’estan aprovant tractaments modificadors de la malaltia, com els anticossos antiamiloides, l’ús dels quals està condicionat per la fase d’evolució de l’Alzheimer. L’estudi suposa un gran avenç cap a una medicina més personalitzada i precisa: “Poder accedir a aquesta informació mitjançant una analítica sanguínia obre possibilitats que fins ara estaven reservades a centres altament especialitzats”, va apuntar el doctor Illán.