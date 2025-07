El desconegut poble de Lleida que és un magnífic destí per a una escapada d'estiu

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Son, un petit i pintoresc nucli pertanyent al municipi d'Alt Àneu i situat a les Valls d’Àneu, és una destinació ideal per als amants de la natura, l’aventura i la cultura dels Pirineus, especialment a l'estiu, quan les temperatures solen ser agradables que a d'altres indrets. Entre els seus principals atractius hi ha senders de gran bellesa, un patrimoni arquitectònic ben conservat i activitats de turisme sostenible que permeten descobrir la fauna i la flora d’aquest indret únic.

Situat a més de 1.390 metres d’altitud i amb 44 habitants el 2020, Son ofereix als visitants un ambient tranquil i autèntic, amb carrers empedrats i cases de pedra que conserven l’essència dels pobles pirinencs. Passejar per aquest nucli és com fer un viatge en el temps, descobrint antigues eres, safarejos i fonts d’aigua pura.

Excursions i senderisme per descobrir els Pirineus més autèntics

Per als amants de l’excursionisme, Son és un punt de partida ideal per a nombroses rutes que travessen paisatges espectaculars de boscos, prats alpins i cims imponents. Una de les rutes més recomanades és la que connecta Esterri d’Àneu, Son del Pi i Jou, un itinerari circular que permet gaudir d’impressionants vistes panoràmiques de les Valls d’Àneu.

Església dels Sants Just i Pastor de Son.Viquipèdia

Aquesta ruta inclou la visita a l’església romànica de Sant Just i Sant Pastor de Son, una joia arquitectònica que conserva un valuós campanar i elements d’art medieval. És una gran edificació dels segles XI i XII, molt modificada, que conserva un imponent campanar de torre quadrada amb decoració llombarda. Al seu interior conserva, entre diversos objectes litúrgics de pedra d'època romànica, un retaule del segle XV de l'escola de Pere Espallargues. Cal destacar el comunidor que fa les funcions de torre del rellotge.

A la zona també es poden trobar restes d’antics molins i cabanes de pastors que testimonien la tradició ramadera de la zona.

Els més experimentats poden optar per ascendir fins a la zona del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un dels paratges naturals més espectaculars de Catalunya. En aquesta àrea protegida es poden contemplar llacs d’aigües cristal·lines, boscos de pi negre i avets centenaris, així com espècies de fauna salvatge com el trencalòs, el gall fer o la marmota.

MónNatura Pirineus: una experiència per connectar amb la natura

A pocs minuts de Son es troba el centre de natura MónNatura Pirineus, un espai dedicat a l’educació ambiental i el turisme sostenible. Aquest centre ofereix activitats per a tota la família, com ara:

Observació astronòmica: gràcies a la baixa contaminació lumínica de la zona, es poden veure cels estrellats impressionants, amb telescopis professionals i explicacions d’experts en astronomia.

Excursions guiades per conèixer la fauna local, amb especial atenció a espècies com el llop ibèric, el cérvol o l’isard.

Tallers de natura i sostenibilitat, on els visitants poden aprendre sobre la conservació dels ecosistemes pirinencs i les tècniques tradicionals de muntanya.

Son i els seus voltants.Viquipèdia

A més, el centre disposa d’un espai de recuperació de fauna salvatge, on es poden observar de prop alguns animals que han estat rescatats i reintroduïts al seu hàbitat natural.

Aventura i esports a l’aire lliure per a tots els gustos

Son i el seu entorn són un paradís per als amants dels esports de muntanya. Durant els mesos d’estiu, es poden practicar activitats com:

Barranquisme i ràfting als rius Noguera Pallaresa i Bonaigua, una experiència ideal per als qui busquen emocions fortes.

Rutes en bicicleta de muntanya, amb camins adaptats tant per a principiants com per a ciclistes experimentats.

Passejades a cavall, una manera diferent i tranquil·la de descobrir els paisatges de la vall.

A l’hivern, la zona es transforma en un escenari idíl·lic per a esports de neu, amb opcions com raquetes de neu, esquí de muntanya i excursions guiades per boscos nevats.

Gastronomia i tradicions: una immersió en la cultura pallaresa

La visita a Son no estaria completa sense degustar la gastronomia tradicional del Pallars Sobirà. Restaurants i bordes de la zona ofereixen plats típics com l’escudella pallaresa, el trinxat de muntanya, el girella (embotit de xai) o els formatges artesans elaborats amb llet de ramats locals.

A més, durant l’any es celebren diverses festes i activitats culturals que permeten als visitants conèixer les tradicions locals. Un exemple és la Festa Major de Son, on es poden veure danses populars, jocs tradicionals i música en directe.

Com arribar-hi des de Lleida

La manera més ràpida i còmoda per arribar a Son des de Lleida és en cotxe. La distància aproximada entre Lleida i Son és de 160 km, i el trajecte dura unes 2 hores i 30 minuts. Per fer-ho, cal agafar la C-13 i posteriorment N-260 fins a Esterri d'Àneu, on només hauràs de seguir les indicacions per arribar a Son, que es troba a uns 10 minuts del centre d'Esterri.

Un destí perfecte per desconnectar i gaudir dels Pirineus

Amb la seva combinació única de natura, aventura i cultura, Son del Pi i les Valls d’Àneu es presenten com una destinació ideal tant per a una escapada de cap de setmana com per a unes vacances més llargues. Ja sigui per fer senderisme, gaudir del cel estrellat, tastar la gastronomia local o simplement relaxar-se en un entorn privilegiat, aquest racó del Pirineu català ofereix experiències inoblidables per a tots els visitants.