Un estudi de Can Ruti revela que l’alcohol té efectes subjectius més intensos en dones que en homes

Un assaig clínic de l'Hospital i l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, Can Ruti, ha constatat que les dones experimenten de manera més intensa alguns dels efectes subjectius derivats de la ingesta intensa d'alcohol en un període curt de temps. L'estudi ha analitzat els efectes que tenen les dones quan prenen més de quatre unitats de beguda estàndard (UBE) en dues hores, i els ha comparat amb els que tenen els homes que prenen cinc unitats en el mateix període de temps. Els investigadors ressalten que és la primera vegada que s'ajusten les concentracions d'alcohol a la singularitat del gènere femení i masculí. Han constatat que efectes com la sensació d'embriaguesa i de sedació són més accentuats a les dones que als homes.

Can Ruti destaca que l'enquesta domiciliària EDADES 2023 recollia que el 9,6% de les persones d’entre 15 i 64 anys -12,9% en homes; 6,3% en dones- va fer almenys un episodi d'ingesta intensiva d'alcohol l’últim mes. Aquest percentatge es multiplica més del doble entre els joves d’entre 14 i 18 anys, arribant al 24,2% -24,8% homes; 23,5% dones-.

Davant aquestes dades, els investigadors han desenvolupat un assaig per comparar els efectes que l'alcohol té en cadascun dels gèneres. Entre el 2020 i el 2022, van analitzar un grup de 28 joves d'entre 18 i 25 anys, la meitat dels quals eren dones. En diferents sessions de 80 minuts van prendre alcohol sol o barrejat amb begudes energètiques, entre d’altres.

En concret, elles van beure 55 grams d’alcohol, l’equivalent a una mica menys de 3 combinats, mentre que ells van beure més: concretament, 70 grams, l’equivalent a 3 combinats i mig. Tant els uns com les altres van assolir concentracions de 0’46 mg/L, prop del doble del límit permès en aire expirat, que és de 0’25 mg/L en les proves practicades per estimar l'alcoholèmia d'un conductor.

A banda d’anar registrant el grau d’embriaguesa i de sedació que els participants indicaven en diferents moments del consum, els joves també van ser sotmesos a proves de rendiment per simular la seva capacitat per conduir. En aquest sentit, l’assaig no va poder demostrar que, malgrat patir més els efectes subjectius de l’alcohol, l’habilitat al volant de les dones fos pitjor que la dels homes.

Els investigadors apunten que l'estudi també ha comprovat que les begudes energètiques no contraresten els efectes de l'alcohol, malgrat que bona part dels joves participants consideraven que aquests refrescos estimulants permetien compensar la sedació fruit de l'alcohol.

"Combinar-les pot generar una falsa creença de control i de seguretat que afavoreix la presa de decisions arriscades, com posar-se al volant: mantenir conductes sexuals de risc o consumir altres substàncies, com ho han demostrat altres estudis”, conclou Clara Pérez Mañá, investigadora del grup de Farmacologia Clínica del Trastorn per l'ús de substàncies de Can Ruti.

L'estudi publicat ara és la continuïtat d'una recerca publicada fa quatre anys i impulsada per l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i l’Institut de Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.