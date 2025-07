Fins i tot una copa al dia pot elevar la teua tensió: el mite del vi “saludable” en dubte

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El tradicional consell sobre els beneficis d’una copa diària de vi negre per a la salut cardiovascular està sent qüestionat seriosament per la comunitat mèdica. Segons les declaracions recents del doctor Jeremy London, cirurgià cardíac amb més de 25 anys d’experiència, fins i tot un consum moderat d’alcohol pot provocar hipertensió arterial i altres problemes cardiovasculars significatius. Aquest especialista ha utilitzat les xarxes socials per advertir a la població sobre els riscos reals que comporta aquesta beguda, desmentint així un mite que ha estat arrelat en la nostra cultura durant dècades.

London explica que l’alcohol actua com un desencadenant de mecanismes fisiològics adversos per al cor, estimulant el sistema nerviós simpàtic, el que provoca un estrenyiment dels vasos sanguinis i accelera el ritme cardíac. La combinació d’aquests dos efectes afavoreix directament l’elevació de la pressió arterial. "Fins i tot una consumició moderada d’alcohol pot provocar o agreujar la hipertensió arterial", afirma categòricament el cirurgià, contradient la creença popular sobre els suposats beneficis cardiovasculars d’aquesta substància.

Efectes nocius de l’alcohol en el sistema cardiovascular

Les conseqüències del consum d’alcohol van molt més enllà de la simple elevació de la tensió arterial. El Dr. London assenyala que augmenta considerablement el risc de patir arrítmies cardíaques, com la fibril·lació auricular, un trastorn del ritme que pot derivar en complicacions greus com l’accident cerebrovascular (ACV). Aquests problemes es produeixen principalment a causa dels desequilibris que l’alcohol genera en el sistema nerviós autònom, afectant la correcta regulació de les funcions cardíaques.

A més, el consum regular de begudes alcohòliques altera significativament el metabolisme dels lípids, disminueix la sensibilitat a la insulina i contribueix al desenvolupament de la síndrome metabòlica, una condició que multiplica el risc de patir malalties cardiovasculars. Un consum crònic pot danyar irreversiblement les cèl·lules cardíaques, reduint la seua capacitat de contracció i conduint eventualment a una insuficiència cardíaca. Com assenyala el doctor: "L’alcohol és una elecció personal. No podem modificar els nostres gens, però sí que podem influir en la forma en què s’expressen".

Recomanacions sanitàries actualitzades sobre el consum d’alcohol

Les directrius sanitàries han evolucionat en els últims anys per reflectir l’evidència científica més recent. El 2021, la Societat Europea de Cardiologia va actualitzar les seues recomanacions suggerint no superar els 100 grams d’alcohol setmanals, la qual cosa equival aproximadament a entre 7 i 12 begudes estàndard. Tanmateix, aquest llindar continua sent qüestionat per nombrosos experts, que es basen en estudis com el publicat el 2018 a la prestigiosa revista The Lancet, que va analitzar dades de 195 països i va concloure que no existeix un nivell de consum d’alcohol que pugui considerar-se completament segur.

El Servei Nacional de Salut britànic (NHS) confirma els beneficis mesurables que comporta reduir el consum de begudes alcohòliques. A curt termini, s’experimenta menor fatiga, una pell més lluminosa i estalvi econòmic. A llarg termini, els beneficis inclouen una disminució de la tensió arterial, reducció del risc d’ACV, hipertensió, càncer i insuficiència hepàtica, a més d’una millora en l’estat d’ànim i la memòria. Com resumeix encertadament el Dr. London: "La sobrietat ofereix tot el que l’alcohol promet. Al final, és el teu cos, les teues regles, les teues decisions. Però informa’t, mantén-te alerta i cuida la teua salut".

Què és la hipertensió arterial i com afecta la població espanyola?

La hipertensió arterial és una condició mèdica caracteritzada per una pressió arterial persistentment elevada a les artèries. A Espanya, afecta aproximadament el 42,6% de la població adulta segons les dades més recents de l’estudi Di@bet.es publicades el 2023, la qual cosa suposa més de 14 milions de persones. Aquesta malaltia silenciosa, freqüentment asimptomàtica, constitueix un dels principals factors de risc per desenvolupar malalties cardiovasculars com infarts de miocardi, accidents cerebrovasculars i insuficiència cardíaca.

El consum d’alcohol ha estat identificat com un dels factors modificables més importants en el desenvolupament i manteniment de la hipertensió arterial. Estudis epidemiològics realitzats el 2024 pel Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) van demostrar que reduir o eliminar el consum d’alcohol pot disminuir la pressió arterial sistòlica entre 5 i 8 mmHg en pacients hipertensos, un efecte comparable al d’alguns medicaments antihipertensius de primera línia.

Com afecta l’alcohol a diferents grups de població?

No totes les persones reaccionen de la mateixa manera a l’alcohol. Els factors genètics juguen un paper determinant en la metabolització de l’etanol i en la susceptibilitat als seus efectes cardiovasculars. Un estudi publicat el febrer de 2025 a la revista European Heart Journal va identificar variants genètiques específiques que augmenten la sensibilitat del sistema cardiovascular a l’alcohol, fent que alguns individus experimentin elevacions de pressió arterial fins i tot amb quantitats mínimes.

Les dones són generalment més vulnerables als efectes cardiotòxics de l’alcohol a causa de diferències biològiques en el metabolisme d’aquesta substància. Segons dades de la Fundació Espanyola del Cor actualitzades el 2025, les dones que consumin regularment més d’una beguda alcohòlica diària tenen un risc 50% major de desenvolupar hipertensió arterial en comparació amb les abstèmies, mentre que en homes aquest increment és del 35%.

Existeixen alternatives saludables per als qui busquen reduir el seu consum d’alcohol?

Davant de la creixent evidència sobre els riscos de l’alcohol, el mercat de begudes no alcohòliques ha experimentat un auge significatiu a Espanya. Segons dades de la consultora Nielsen IQ de principis de 2025, les vendes d’alternatives sense alcohol com vins, cerveses i destil·lats 0,0% han augmentat un 38% l’últim any. Aquests productes estan dissenyats per oferir una experiència sensorial similar sense els efectes negatius de l’etanol.

Els experts en nutrició recomanen també altres begudes amb potencials beneficis per a la salut cardiovascular com el te verd, ric en polifenols antioxidants, o el suc de granada, que segons estudis recents publicats en el Journal of Hypertension el 2024, pot contribuir a reduir moderadament la pressió arterial. El consum regular d’aquestes alternatives, juntament amb una dieta equilibrada i exercici físic, forma part de les recomanacions actuals per mantenir un sistema cardiovascular saludable sense recórrer a l’alcohol.