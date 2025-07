Les colònies de l’AECC a la Val d’Aran celebren 25 anys oferint suport a infants amb càncer

Publicat per AZU M.G. Creat: Actualitzat:

Les colònies d’estiu que l’Associació contra el Càncer de Lleida (AECC) organitza a la Val d’Aran compleixen 25 anys i ahir es va presentar aquesta nova edició. El projecte ofereix a nenes i nens d’entre 7 i 17 anys, malalts de càncer o que l’hagin superat, una experiència única de convivència, lleure i suport emocional que contribueix a millorar la seua qualitat de vida durant i després del tractament. Aquest any la iniciativa se celebrarà a Conangles i Salardú, del 20 al 27 de juliol, i oferta 99 places, 24 per a campaments i 75 per a colònies, per a menors procedents majoritàriament de Catalunya (36 nens, 5 de Lleida), però també de comunitats com Andalusia, les Canàries, Castella i Lleó, Astúries, Aragó, Euskadi, les Balears i Madrid. “Actualment només ens queden tres places per a les colònies”, va explicar ahir Jordi Arjó, psicòleg i coordinador de les colònies. Els adults que acompanyen els nens són 20 monitors de temps lliure “que preparen durant mesos aquestes colònies” i quatre pediatres oncològics, “tres de la Vall d’Hebron i, aquest any, també un de l’hospital Virgen del Rocío de Sevilla, va afegir Arjó. “Una de les característiques més especials d’aquesta iniciativa és que comptem amb una infermeria preparada amb professionals de pediatria oncològica que acompanyen i cuiden els nens”, va afegir el coordinador. La iniciativa va nàixer fa 25 anys i el més difícil aleshores va ser “convèncer els pares perquè ens fessin la confiança de portar-nos els petits, després d’un any de tractament, a fer activitats a la muntanya”, recorda Sisco Maranges, president de l’AECC a Lleida. “La resposta va arribar quan van tornar els nens i van veure que havia valgut la pena”, afegeix. Silvia Cano, mare d’Abel Mor, participant de les colònies, ho té clar: “El treball que fan no té preu. Com a mare va ser fàcil decidir-me perquè, en quines colònies puc inscriure el meu fill amb més tranquil·litat que en la d’entitats que millor coneixen la seua malaltia?”. “Tenen metges i infermeres. Sabem que si passa alguna cosa els atendran perfectament”, aclareix. Part imprescindible del projecte són “totes les persones voluntàries que ens han acompanyat en aquests 25 anys”, per als quals “només tenim paraules d’agraïment”, recalca Sisco Maranges. “És un honor per a la Diputació col·laborar durant tots aquests anys en el fet que els nens gaudeixin de l’estiu”, va assenyalar el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn. “En aquestes colònies tots els nens som iguals. Això les fa tan especials per a nosaltres”, defensa Abel Mor.