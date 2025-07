Primeres imatges de la sèrie de Carles Porta sobre la fugida de Brito i Picatoste de la presó de Ponent de Lleida

José Manuel Poga i Julián Villagrán caracteritzats com a protagonistes de la sèrie '33 días"Atresplayer

Atresplayer ha revelat les primeres imatges oficials de la seua nova producció '33 días’, una sèrie creada pel periodista i escriptor Carles Porta que recrearà un dels successos penitenciaris més sonats a Lleida. La ficció, protagonitzada per José Manuel Poga i Julián Villagrán, narra l’espectacular fugida de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, que el 2001 van aconseguir escapar-se del Centre Penitenciari Ponent, arran d’un trasllat a l’Hospital Arnau de Vilanova mentre estaven sota custòdia dels Mossos d’Esquadra.

Nausica Bonnin i Pau Durà interpreten els agents Clara Moyano i Pau García, al capdavant de la investigació. Completen el repartiment Blanca Parés, Marc Rius, Xavi Saez, Alba Pujol i Joan Solé, entre d’altres.

Portada de SEGRE reflectint els fets.

A l’Arnau, Brito i Picatoste van acabar disparant a dos Mossos (un d’ells va quedar paraplègic) i fugint en un cotxe robat. La fuga va ser la culminació d’un pla tramat pels dos. Manuel Brito, condemnat per homicidi, es va autolesionar a la presó perquè el portessin a l’hospital, on l’esperava el seu còmplice, Francisco Picatoste (també fugit de la presó), que va tirotejar els dos agents per l’esquena.

Ambdós van fugir en un cotxe robat que van abandonar entre Mangraners i La Bordeta. L’episodi és especialment recordat a Lleida perquè la policia va prendre totes les carreteres per capturar els fugitius, que es van escapar a peu camp a través.

A Collserola, on es van amagar, van violar salvatgement una noia i van matar el seu xicot. Poc després, van ser arrestats a la carretera de la Rabassada. El 2005 van ser condemnats a 76 i 62 anys de presó, respectivament.

La plataforma d'streaming del grup Atresmedia aposta fort per aquest thriller carcerari que reconstrueix amb detall els esdeveniments que van mantenir en suspens les autoritats durant més d’un mes.